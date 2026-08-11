Απαντά ο Ιωάννου στον Δρουσιώτη: «Δεν κυνηγάμε κανέναν – Αν δεν υπάρχει παράβαση, δεν θα διωχθεί»

Νέα τοποθέτηση για τη διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης του Μακάριου Δρουσιώτη έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας στις αιχμές του δημοσιογράφου περί πολιτικής δίωξης και προσπάθειας «εξόντωσής» του.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν κυνηγά κανέναν και δεν επιδιώκει την εξόντωση κανενός», ανέφερε ο κ. Ιωάννου σε νέα ανάρτησή του.

Όπως εξήγησε, περιήλθε στην αντίληψη της αρμόδιας υπηρεσίας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία, σε πρώτο στάδιο, κρίθηκε ότι ενδεχομένως εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί εράνων.

«Περιήλθε στην αντίληψη της υπηρεσίας ότι διενεργείται εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία εκ πρώτης όψεως κρίθηκε ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί εράνων. Καθηκόντως ζητήθηκε από την Αστυνομία να το διερευνήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε παράλληλα ότι η παραπομπή του ζητήματος στην Αστυνομία δεν προδικάζει την ύπαρξη ποινικού αδικήματος ούτε σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για δίωξη.

Όπως σημείωσε, «εάν από τη διερεύνηση προκύψει ότι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας, κανένας δεν πρόκειται να διωχθεί ή να κατηγορηθεί».

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν κυνηγά κανέναν και δεν επιδιώκει την εξόντωση κανενός. Περιήλθε στην αντίληψη της υπηρεσίας ότι διενεργείται εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία εκ πρώτης όψεως κρίθηκε ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί εράνων. Καθηκόντως ζητήθηκε… — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) August 11, 2026

Η αναφορά Δρουσιώτη σε «εξόντωση»

Η νέα παρέμβαση του Κωνσταντίνου Ιωάννου έρχεται μετά την έντονη αντίδραση του Μακάριου Δρουσιώτη στην αρχική τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών και στην απόφαση να ενημερωθεί η Αστυνομία για την εκστρατεία.

Ο κ. Δρουσιώτης είχε απορρίψει ότι η διαδικτυακή συλλογή χρημάτων συνιστά έρανο κατά την έννοια της σχετικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για crowdfunding και ότι, σύμφωνα με τη νομική συμβουλή που έλαβε, δεν απαιτείται σχετική άδεια.

Στην τοποθέτησή του είχε ανεβάσει τους τόνους, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «αυτή η κυβέρνηση με τρέχει ξοπίσω με τον ποινικό κώδικα στο χέρι και επιδιώκει την εξόντωσή μου με κάθε τρόπο».

Είχε επίσης εκφράσει τη θέση ότι επιχειρείται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου χωρίς την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει την απαιτούμενη νομική και επιστημονική υποστήριξη.

Με τη νέα ανάρτησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών απορρίπτει ευθέως τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και επιμένει ότι το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Αστυνομία στο πλαίσιο της θεσμικής διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η εκστρατεία εμπίπτει ή όχι στη νομοθεσία περί εράνων.