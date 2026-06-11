Ένα Καλοκαίρι Γεμάτο Εμπειρίες στο Cap St Georges Hotel & Resort

Στη δυτική ακτή της Κύπρου, λίγο έξω από την όμορφη Πάφο, εκεί όπου η θάλασσα συναντά την περιοχή του Ακάμα, το Cap St Georges Hotel & Resort σας περιμένει για ένα καλοκαίρι γεμάτο χαλάρωση, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.

Αυτό το καλοκαίρι, το resort προσφέρει εκπτώσεις έως και 30% για διαμονή 3, 5 ή 7 νυχτών. Η προσφορά περιλαμβάνει ημιδιατροφή, ενώ τα παιδιά έως 13 ετών μένουν και τρώνε δωρεάν, κάνοντας τις οικογενειακές διακοπές ακόμα πιο εύκολες και οικονομικές.

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Τα πρωινά ξεκινούν με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Οι μέρες κυλούν χαλαρά, είτε στην πισίνα, είτε στους όμορφους χώρους του resort, είτε στις δύο ξεχωριστές παραλίες του, την Kafizis Beach και την Olive Tree Beach, με καθαρά γαλάζια νερά και πολύ όμορφο φυσικό τοπίο.

Για τα παιδιά, το resort έχει πολλές δραστηριότητες. Υπάρχει το Mini Club για παιδιά 3–12 ετών, δωρεάν, με παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες σε ασφαλές περιβάλλον. Επίσης υπάρχει το Kids Open Cinema, όπου τα παιδιά βλέπουν ταινίες κάτω από τα αστέρια, και για τους εφήβους το Games Lounge με παιχνίδια και διασκέδαση.

Το φαγητό στο resort είναι επίσης μια ξεχωριστή εμπειρία. Στο Kohili θα δοκιμάσετε φρέσκα θαλασσινά και μεσογειακές γεύσεις, στο Sapori ιταλικό φαγητό, και στο Bonsai ασιατική κουζίνα. Το βράδυ, το Chroma Lounge & Bar είναι ιδανικό για ποτό και χαλάρωση με ωραία θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Για όσους θέλουν περισσότερη δράση, υπάρχει το Top Golf Venue in Cyprus, το μοναδικό τέτοιου είδους στην Κύπρο, για διασκέδαση και εξάσκηση στο γκολφ. Από τον Αύγουστο του 2026 θα λειτουργεί και Water Park, που θα είναι μια νέα μεγάλη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Εκτός resort, μπορείτε να ζήσετε την Κύπρο πιο αυθεντικά: βόλτες στον Ακάμα, εκδρομές με σκάφος, ιππασία, ποδηλασία, επισκέψεις σε οινοποιεία και δοκιμές τοπικών φαγητών.

Για χαλάρωση, το Cleopatra Spa προσφέρει ήρεμες στιγμές και ευεξία, ενώ σε όλο το resort υπάρχει ατμόσφαιρα ηρεμίας και ξεκούρασης.

Είτε ταξιδεύετε με οικογένεια, είτε ζευγάρι, είτε απλά θέλετε να ξεκουραστείτε, το Cap St Georges Hotel & Resort είναι ένα μέρος όπου οι διακοπές γίνονται πραγματική εμπειρία.

Αυτό το καλοκαίρι, μείνετε λίγο περισσότερο, χαλαρώστε περισσότερο και δημιουργήστε όμορφες αναμνήσεις που θα σας μείνουν για πάντα