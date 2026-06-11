ΔΗΣΥ: Προκόπη Προκοπίου για αντιδημαρχία Αγλαντζιάς προτείνει η Επαρχιακή Γραμματεία - Ο τελικός λόγος στο Πολιτικό Γραφείο

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα κατέλθει με υποψήφιο τον Προκόπη Προκοπίου για τη θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς στις επαναληπτικές εκλογές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας του ΔΗΣΥ αποφάσισε να εισηγηθεί στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος την υποψηφιότητα του νυν δημοτικού συμβούλου Αγλαντζιάς, Προκόπη Προκοπίου. Η εισήγηση αναμένεται να εγκριθεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η τελική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου θεωρείται περισσότερο διαδικαστική παρά ουσιαστική.

Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από πολύωρη συζήτηση των μελών της Επαρχιακής Γραμματείας, η οποία κλήθηκε να αξιολογήσει τα δεδομένα και να καταθέσει πρόταση, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας είχαν όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι εγγεγραμμένοι εκλογείς στον Δήμο Αγλαντζιάς και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Συγκεκριμένα κατετέθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

Γεωργίου Αβραάμ

Λιβέρδος Χρίστος

Προκοπίου Προκόπης

Τζιρκαλλή Πέτρου Βαρβάρα (Βέρα)

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά βάζει τέλος στα σενάρια για εσωκομματική εκλογική διαδικασία στην Αγλαντζιά. Το προηγούμενο διάστημα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τα τέσσερα πιο πάνω πρόσωπα για τη διεκδίκηση του χρίσματος, γεγονός που δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο ΔΗΣΥ θα οδηγείτο σε εσωτερική αναμέτρηση για την επιλογή υποψηφίου.

Το χρονοδιάγραμμα της εκλογής

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε ότι η αναπληρωματική εκλογή για την ανάδειξη νέου αντιδημάρχου Αγλαντζιάς θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο να στηθεί κάλπη στις 5 Ιουλίου απορρίφθηκε, με την τελική απόφαση να λαμβάνει υπόψη τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας όσο και πρακτικούς παράγοντες που σχετίζονται με την περίοδο διεξαγωγής της διαδικασίας. Με βάση τον προγραμματισμό, στις 5 Ιουνίου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών για την προκήρυξη της εκλογής. Στις 12 Ιουνίου ο Έφορος Εκλογής θα ανακοινώσει τον χώρο και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, ενώ η κατάθεση των υποψηφιοτήτων έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου. Η νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπει ότι σε περίπτωση κένωσης της θέσης αντιδημάρχου, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης μέσω εκλογής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών.