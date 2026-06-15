Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

H Πετρολίνα στηρίζει τη νέα πτέρυγα του Ronald McDonald House Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η νέα πτέρυγα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία έως και 120 επιπλέον οικογενειών κάθε χρόνο, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα του Σπιτιού να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη στήριξης οικογενειών...

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και στηρίζοντας διαχρονικά πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία και ενισχύουν την ευημερία, η Πετρολίνα στήριξε ως χορηγός και υποστηρικτής την επέκταση του Ronald McDonald House® Κύπρου, υιοθετώντας ένα από τα τέσσερα δωμάτια της νέας πτέρυγας του Σπιτιού.

Η νέα πτέρυγα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία έως και 120 επιπλέον οικογενειών κάθε χρόνο, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα του Σπιτιού να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη στήριξης οικογενειών, στο πλαίσιο της αποστολής του να διατηρεί τις οικογένειες ενωμένες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των παιδιών τους, προσφέροντας δωρεάν στέγη, σίτιση και στήριξη.

Σε δήλωσή της, η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd Γεωργία Λευκαρίτη, ανέφερε: «Στην Πετρολίνα στηρίζουμε διαχρονικά πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το Ronald McDonald House® Κύπρου αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα προσφοράς και αλληλεγγύης και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του».

Το Ronald McDonald House® Κύπρου λειτούργησε το 2022 στη Λευκωσία. Μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 900 οικογένειες στους χώρους του, προσφέροντας πάνω από 11.000 διανυκτερεύσεις.

Tags

Petrolina

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα