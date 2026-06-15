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Λαγκάρντ: Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν είναι ένα «καλό νέο», εφόσον επιβεβαιωθεί

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«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι αν η συμφωνία αυτή συνοδευτεί από το άνοιγμα και την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ» δήλωσε η Λαγκάρντ

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είναι ένα «καλό νέο», εφόσον βεβαίως επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις των ερχόμενων ημερών.

«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι αν η συμφωνία αυτή συνοδευτεί από το άνοιγμα και την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ» δήλωσε η Λαγκάρντ στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France Culture, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κατά το παρελθόν είχαν επίσης αν ακυρωθεί συμφωνίες οι οποίες στη συνέχεια δεν επαληθεύτηκαν.

«Ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται πως τα πράγματα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση», δήλωσε η Λαγκάρντ σημειώνοντας όμως εκ παραλλήλου ότι «παραμένουν ακόμα ανοικτά ζητήματα, όπως είσαι είναι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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