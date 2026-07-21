Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Internship Programme 2026 της Trojan Economics, προσφέροντας σε νέους αποφοίτους Νομικής και Οικονομικών την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική πρακτική εμπειρία σε πραγματικά και επίκαιρα ζητήματα ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων και ρύθμισης αγορών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες συνέβαλαν στην ετοιμασία άρθρων, οδηγών και αναλύσεων για θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη πολιτική ανταγωνισμού, με έμφαση στη σύνδεση νομικής αξιολόγησης και οικονομικής τεκμηρίωσης. Τα άρθρα και οι μελέτες που ετοιμάστηκαν είναι διαθέσιμα εδώ.

Αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics, Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, δήλωσε:

«Το Internship Programme 2026 δεν αποτέλεσε μια τυπική πρακτική άσκηση. Οι συμμετέχουσες εργάστηκαν πάνω σε απαιτητικά θέματα, ανέπτυξαν την κριτική και αναλυτική τους σκέψη και συνέβαλαν στην παραγωγή ουσιαστικού περιεχομένου. Στην Trojan Economics πιστεύουμε ότι η ουσιαστική εκπαίδευση προκύπτει όταν η θεωρητική γνώση συνδυάζεται με την πρακτική εφαρμογή.»

Η Trojan Economics συγχαίρει θερμά την Παναγιώτα Γεωργίου, την Ελεάνα Πολυδώρου, τη Μαρίνα Κουλουμπρή και την Ελευθερία Ξενοφώντος για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκειά του.

Το Internship Programme εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Trojan Economics για την ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης νέων επιστημόνων στους τομείς των οικονομικών και του δικαίου του ανταγωνισμού, συμβάλλοντας στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης.

Σχετικά με την Trojan Economics

Η Trojan Economics εξειδικεύεται στα οικονομικά του ανταγωνισμού, παρέχοντας ανεξάρτητη οικονομική και εμπειρική ανάλυση σε υποθέσεις ανταγωνισμού, συγχωνεύσεων και εξαγορών, κρατικών ενισχύσεων, ρύθμισης αγορών και εμπορικών διαφορών. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικούς συνδέσμους, δημόσιους οργανισμούς και ρυθμιστικές αρχές, συμμετέχοντας σε ορισμένες από τις πιο σύνθετες υποθέσεις ανταγωνισμού που εξετάστηκαν στην Κύπρο.

Πληροφορίες για ΜΜΕ

Trojan Economics

Email: info@trojaneconomics.com

Website: www.trojaneconomics.com