Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για Νέα Συνεργατική Τράπεζα- Πώς μπορείτε να αγοράσετε μετοχές

Την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://shares.pccpc.cy, μέσω της οποίας κάθε πολίτης μπορεί να γίνει μέλος, αγοράζοντας μετοχές, από την Τετάρτη 22 Ιουλίου, γνωστοποίησε με σημερινή της ανακοίνωση η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού.

Όπως αναφέρεται, μέλος γίνεται εκείνος που θα αγοράσει 100 μετοχές προς €1 έκαστη το ελάχιστο.

Προστίθεται ότι ποσά έως €10.000 θα καταβάλλονται μέσω τραπεζικών καρτών, μέσω της JCC και θα διοχετεύονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ ποσά άνω των €10.000 θα καταβάλλονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, κατόπιν επικοινωνίας με την υπεύθυνη ομάδα του Εκδότη στα τηλέφωνα 97913011, 97913012, 97913013 και 97913014 ή /και στην ηλεκτρονική διεύθυνση support.pccppc@cytanet.com.cy.

Οι επενδυτές καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://pccppc.cy/contact και τους όρους της Δημόσιας προσφοράς, προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις μετοχές. Σημειώνεται ότι η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση των μετοχών που προσφέρονται.

Η δημόσια προσφορά θα ισχύει από τις 22 Ιουλίου 2026 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2026, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους αριθμούς 97913011, 97913012, 97913013 και 97913014, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ