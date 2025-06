Το Οικονομικό Φόρουμ CFA Society Cyprus έθεσε την Ατζέντα για τις Αγορές του Αύριο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, το Ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), υπό τον τίτλο «Η διαχείριση των αγορών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των γεωπολιτικών και ρυθμιστικών αλλαγών».

Το Φόρουμ, που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό τομέα στην Κύπρο, εστίασε σε τρεις βασικούς πυλώνες:

· Τις κυριότερες τάσεις και προκλήσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς κεφαλαιαγορές

· Τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές

· Τη διαχείριση πλούτου και των εμπιστευτικών δομών σε ένα ρευστό περιβάλλον

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του CFA Society Cyprus, κ. Νίκος Ποταμάρης, αφού απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Συνδέσμου, υπέδειξε ότι στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των αγορών, οι επαγγελματίες, του κλάδου, οφείλουν με τις γνώσεις και την κρίση τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την τεχνητή νοημοσύνη και εξελισσόμενα ρυθμιστικά πλαίσια, το χρηματοοικονομικό τοπίο επανασχεδιάζεται μπροστά στα μάτια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ποταμάρης, τονίζοντας ότι σε τέτοιες περιόδους η εμπιστοσύνη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο.

Ως επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, σημείωσε, δεν καθοδηγούμαστε απλώς από τις αγορές, αλλά παράλληλα καθοδηγούμε πελάτες, θεσμούς, και ενίοτε τον ίδιο τον τρόπο σκέψης που διαμορφώνει την πολιτική.

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης έκανε ειδική αναφορά στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας υπό το φως των διεθνών εξελίξεων. Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και προκλήσεων, με τις γεωπολιτικές ισορροπίες να μεταβάλλονται διαρκώς, είπε ο κ. Ζαχαριάδης, είναι αναγκαίο να ακολουθήσουμε ορθές οικονομικές πολιτικές, να ενισχύσουμε τη θεσμική ανθεκτικότητα και να επενδύσουμε σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθούμε στις σημερινές οικονομικές αβεβαιότητες, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, δεν θα διαμορφώσει μόνο τη βραχυπρόθεσμη πορεία της οικονομίας, αλλά θα καθορίσει και την ικανότητά μας να οικοδομήσουμε ένα πιο σταθερό και δίκαιο οικονομικό μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Το πρόγραμμα του Φόρουμ περιλάμβανε εξειδικευμένες παρουσιάσεις από εξέχοντες ομιλητές των Signet Global, Equine Partners, Blackbeard Asset Management και KENDRIS. Τα θέματα κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα, από τις μακροοικονομικές προοπτικές και την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις επενδύσεις, έως τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη δομή εμπιστευμάτων για τη διαχείριση πλούτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση πάνελ με τίτλο «Προοπτικές 2025 - Επενδύσεις στην Εποχή της Αβεβαιότητας», με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών του τομέα, προσφέροντας στο κοινό πολύτιμες αναλύσεις και προτάσεις για το μέλλον των επενδύσεων.

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με δείπνο δικτύωσης, το οποίο έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών σε ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας.

Την εκδήλωση στήριξαν η Τράπεζα Κύπρου ως Πλατινένιος Χορηγός και οι Athlos Capital Investment Services Ltd, XM, Blackbeard Asset Management Ltd, Alpha Bank Cyprus, KPMG Cyprus, Grant Thornton Cyprus και K. Treppides & Co Ltd, ως Χρυσοί Χορηγοί. Τον ρόλο του Στρατηγικού Συνεργάτη Επικοινωνίας ανέλαβε η Avaton.

CFA Society Cyprus

Ο CFA Society Cyprus αποτελεί τον κορυφαίο φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, με ηγετική παρουσία, από το 2003, στα χρηματοοικονομικά δρώμενα του τόπου. Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου CFA Institute και αριθμεί περισσότερα από 280 μέλη. Αποστολή του CFA Society Cyprus είναι η προώθηση ηθικών προτύπων και επαγγελματικής αριστείας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές και το Χρηματιστήριο Κύπρου.