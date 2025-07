6 Διακρίσεις για το Cap St Georges Hotel & Resort στα Cyprus Tourism Awards 2024

Το Cap St Georges Hotel & Resort επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Κύπρο, αποσπώντας έξι σημαντικά βραβεία στα Cyprus Tourism Awards 2024. Η λαμπερή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025 στο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό, σε μια βραδιά που τίμησε την καινοτομία και την αριστεία στον τουριστικό κλάδο της Κύπρου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη BOUSSIAS Cyprus και αποτέλεσε διπλό εορτασμό, καθώς φιλοξενήθηκαν και τα Cyprus Estia Awards 2025. Το Cap St Georges Hotel & Resort διακρίθηκε σε ευρύ φάσμα κατηγοριών, αποσπώντας τρία Χρυσά, δύο Αργυρά και ένα Χάλκινο βραβείο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στην ποιοτική εξυπηρέτηση, τη γαστρονομική υπεροχή και την παροχή εμπειριών παγκόσμιου επιπέδου. Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 2.5 Beach hotel/resort – Unrivalled Seaside Luxury

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 3.2 Culinary Experience/Excellence or innovation in F&B – A Gourmet Destination to Explore

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 2.7 Spa hotel/resort – A Sanctuary of Holistic Wellness & Luxury

Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία 3.1 Guest Service Excellence – Excellence in guest service and hospitality

Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία 2.2 Luxury hotel/resort – A Destination to Explore

Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία 4.6 Gastronomy tourism/festivals, events, tours, lessons, etc. – Exclusive Events at Cap St Georges Hotel & Resort Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του resort να προσφέρει ανώτερες εμπειρίες φιλοξενίας, με έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την αυθεντικότητα. Από τη μοναδική του τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα και τις βραβευμένες γαστρονομικές επιλογές, μέχρι τις ξεχωριστές εμπειρίες, το Cap St Georges Hotel & Resort ανεβάζει διαρκώς τον πήχη στη φιλοξενία. Τα Cyprus Tourism Awards διοργανώνονται κάθε χρόνο, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις βέλτιστες πρακτικές, την καινοτομία και το σεβασμό στον τόπο και τον πολιτισμό της Κύπρου. Το Cap St Georges Hotel & Resort εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλη την ομάδα του, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες του, που με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους εμπνέουν διαρκώς την πορεία του προς την αριστεία. Οι φετινές βραβεύσεις αποτελούν επισφράγιση του οράματος του resort για μια αυθεντική μεσογειακή εμπειρία ζωής.