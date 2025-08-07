Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο στηρίζουν την εκστρατεία «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, η Ελληνική Τράπεζα, μέλος του Ομίλου Eurobank, στήριξε για πέμπτη συνεχή χρονιά την εκστρατεία «Όλα τα Παιδιά με Σχολικά» του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), συμβάλλοντας ουσιαστικά ώστε όλα τα παιδιά να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Η φετινή εκστρατεία απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική, καθώς αγκαλιάστηκε από το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο. Εργαζόμενοι από την Ελληνική Τράπεζα, την Eurobank Cyprus και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες του Ομίλου συμμετείχαν ενεργά, προσφέροντας διαφόρων ειδών σχολικά είδη και αφιερώνοντας χρόνο για τη συλλογή τους. Η ανταπόκριση ήταν καθολική, ενισχύοντας το μήνυμα της συλλογικής προσφοράς και αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.

Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες σχολικά είδη – από τσάντες και κασετίνες μέχρι βιβλία, παραμύθια και εκπαιδευτικά παιχνίδια – καλύπτοντας βασικές ανάγκες παιδιών σε όλη την Κύπρο. Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε σε πρόσθετη στήριξη του ΠΣΣΕ, προσφέροντας εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση, όπως γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα σχολικά είδη που έχουν συγκεντρωθεί θα στηρίξουν οικογένειες και παιδιά που τον έχουν ανάγκη, καθώς και εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ που εξυπηρετούν ευάλωτες οικογένειες. Μέρος της προσφοράς θα καλύψει ανάγκες μαθητών από τα κατεχόμενα σχολεία στο Ριζοκάρπασο και τον Κορμακίτη. Πρόθεση, εάν δηλωθούν ανάγκες, είναι να υποστηριχθούν και παιδιά από τις πυρόπληκτες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, ενισχύοντας το αίσθημα της ελπίδας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

O κ. Γιώργος Χριστοδουλίδης, Επικεφαλής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Τράπεζας, ανέφερε ότι «Η συμμετοχή των ανθρώπων μας σε αυτή την πρωτοβουλία αποδεικνύει έμπρακτα τη δύναμη της συλλογικότητας και της ενσυναίσθησης. Είμαστε περήφανοι που, ως Όμιλος, στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας και στήριξης.».

Αναφερόμενος στη συνεργασία μεταξύ του ΠΣΣΕ και της Ελληνικής Τράπεζας, ο κ. Ηλίας Δημητρίου, Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, δήλωσε: «Η διαχρονική συνεργασία μας με την Ελληνική Τράπεζα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της ισότητας στην εκπαίδευση. Μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας, προσφέροντας στα παιδιά που το έχουν ανάγκη τα εφόδια για ένα καλύτερο αύριο.».

Δράσεις όπως η εκστρατεία «Όλα τα Παιδιά με Σχολικά» εντάσσονται στη στρατηγική βιωσιμότητας της Ελληνικής Τράπεζας και αποτελούν απτή απόδειξη ότι ενώνοντας δυνάμεις μπορούμε να επιφέρουμε ουσιαστική αλλαγή. Με τη στήριξη του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο και με κινητήριο δύναμη τον εθελοντισμό, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες, ισότητα και ελπίδα για όλα τα παιδιά της Κύπρου.