Ποια φρούτα και λαχανικά δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο

Δεν ανήκουν όλα τα φρούτα και λαχανικά στο ψυγείο. Ορισμένα χάνουν γεύση, άρωμα και υφή. Δες ποια πρέπει να μένουν εκτός και γιατί ο σωστός τρόπος αποθήκευσης κάνει τη διαφορά.

Όταν επιστρέφουμε από τη λαϊκή ή το σούπερ μάρκετ, η πρώτη μας κίνηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια: βάζουμε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά στο ψυγείο. Όμως αυτή η συνήθεια, όσο πρακτική κι αν φαίνεται, δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Ορισμένα προϊόντα αλλοιώνονται ταχύτερα σε ψυχρό περιβάλλον, χάνουν τη φυσική τους νοστιμιά ή δεν προλαβαίνουν καν να ωριμάσουν σωστά.

Η ψύξη είναι σίγουρα πολύτιμη στη συντήρηση των τροφίμων, όμως δεν αποτελεί πανάκεια. Όπως σημειώνεται σε ειδικές δημοσιεύσεις για τη διατροφή και την υγιεινή της κουζίνας, η σωστή αποθήκευση δεν βοηθά μόνο στη γεύση, αλλά και στην ασφάλεια: μειώνει τις πιθανότητες επιμόλυνσης από μικρόβια και παράλληλα περιορίζει τη σπατάλη, αφού πολλά προϊόντα πετιούνται επειδή φυλάχτηκαν σε λάθος μέρος.

Ένα ακόμη στοιχείο που συχνά αγνοούμε είναι ότι αρκετά φρούτα συνεχίζουν να ωριμάζουν αφού κοπούν από το φυτό. Ο λόγος είναι το αιθυλένιο -ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης, επηρεάζοντας άμεσα τη γεύση, το άρωμα και την υφή τους.

Αν αυτά τα φρούτα μπουν πρόωρα στο ψυγείο, η διαδικασία αυτή διακόπτεται, με αποτέλεσμα να μένουν άγευστα ή σκληρά.

Ποια φρούτα δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο

• Μήλα: Διατηρούνται για αρκετές μέρες σε θερμοκρασία δωματίου και απελευθερώνουν αιθυλένιο, που βοηθά άλλα φρούτα να ωριμάσουν.

• Αβοκάντο: Ωριμάζουν ομοιόμορφα εκτός ψυγείου. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία, μπορεί να τυλιχτεί σε χαρτί ή να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα μήλο.

• Μπανάνες: Η ψύξη διακόπτει την ωρίμανσή τους και τις μαυρίζει. Καλύτερα να φυλάσσονται κρεμαστές ή σε δροσερό μέρος. Αν χωριστούν από το τσαμπί και καλυφθεί το κοτσάνι με αλουμινόχαρτο, καθυστερείται η οξείδωση.

• Φράουλες, βατόμουρα, μύρτιλα: Το νερό και η υγρασία τα καταστρέφουν. Διατηρούνται καλύτερα σε αεριζόμενο δοχείο, άπλυτα μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης.

• Πεπόνια (ολόκληρα): Εκτός ψυγείου αναπτύσσουν το άρωμά τους. Όταν κοπούν, τότε πρέπει να μπουν στο ψυγείο.

• Αχλάδια: Συνεχίζουν να ωριμάζουν μετά τη συγκομιδή. Μπαίνουν στο ψυγείο μόνο όταν είναι έτοιμα προς κατανάλωση.

• Γκουάβα: Το ψύχος επηρεάζει την υφή και αμβλύνει το άρωμά τους. Ιδανικά καταναλώνονται φρέσκες.

• Ακτινίδια: Όταν είναι άγουρα, ωριμάζουν καλύτερα εκτός ψυγείου. Αν τοποθετηθούν κοντά σε μπανάνα ή μήλο, επιταχύνεται η ωρίμανση.

• Μάνγκο: Αναπτύσσουν καλύτερα τη γεύση τους σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν ωριμάσουν, μπορούν να μπουν στο ψυγείο για να διατηρηθούν λίγο περισσότερο.

• Παπάγια: Το ψυγείο επιβραδύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Όταν ωριμάσουν, μπαίνουν στο ψυγείο για να μην χαλάσουν.

• Ροδάκινα: Χάνουν τη γλυκύτητα και τη ζουμερή υφή τους αν μπουν πρόωρα στο ψυγείο. Εκτός αναπτύσσονται γευστικά καλύτερα.

• Ανανάς: Η φυσική του γλυκύτητα ενισχύεται εκτός ψυγείου. Αφού κοπεί, πρέπει να φυλάσσεται σε ψυχρό περιβάλλον.

• Δαμάσκηνα: Η ψύξη καθυστερεί την ωρίμανση και τα αφήνει σκληρά. Ωριμάζουν καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου.

Λαχανικά που δεν αγαπούν το ψυγείο



• Πιπεριές: Η χαμηλή θερμοκρασία τις κάνει μαλακές και αφυδατωμένες.

• Αγγούρια: Το ψύχος μπορεί να προκαλέσει υδαρή υφή και να εμφανιστούν κενά στη σάρκα τους.

• Σκόρδο: Στο ψυγείο οι βολβοί μαλακώνουν και χάνουν την ένταση της γεύσης τους. Ιδανικά διατηρούνται σε ξηρό και δροσερό σημείο.

• Κρεμμύδια: Η υγρασία του ψυγείου τα κάνει να μαλακώνουν και ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας. Θέλουν αερισμό και δροσιά.

• Πατάτες: Το κρύο μετατρέπει το άμυλό τους σε ζάχαρη, με αποτέλεσμα να αλλάζει η γεύση και η υφή τους. Η αποθήκευση σε χάρτινη σακούλα και μακριά από φως είναι η καλύτερη επιλογή.

• Ντομάτες: Το ψυγείο αλλοιώνει το άρωμα και τη γεύση τους. Ωριμάζουν ιδανικά εκτός ψυγείου και διατηρούν τη φυσική τους ζουμερότητα.

Όσο χρήσιμο κι αν είναι το ψυγείο, δεν πρέπει να γίνεται η αυτονόητη λύση για όλα τα φρέσκα προϊόντα. Με λίγη παρατήρηση και γνώση, μπορούμε να απολαμβάνουμε τρόφιμα με καλύτερη γεύση, υφή και διάρκεια ζωής.

