Υπόθεση Diddy: Τουλάχιστον 11 χρόνια φυλάκισης ζητούν οι εισαγγελείς - «Αμετανόητος»

Σε φυλάκιση άνω των 11 ετών παρότρυναν οι εισαγγελείς να καταδικαστεί ο Sean «Diddy» Combs.

«Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και έχουν επιφέρει ποινές άνω των δέκα ετών σε πολλές περιπτώσεις, για κατηγορούμενους που, όπως ο Diddy, άσκησαν βία και προκάλεσαν φόβο στους άλλους», έγραψαν σε υπόμνημα πριν την επιβολή της ποινής, ζητώντας τουλάχιστον 11 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση.

Σύμφωνα με το CNNi, η σύσταση για την ποινή κατατέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περιλαμβάνοντας επιστολές από ορισμένα από τα θύματά του, τα οποία περιέγραφαν πώς η βία και οι απαιτήσεις του επηρέασαν τη ζωή τους.

Τον χαρακτήρισαν «αμετανόητο» και δήλωσαν ότι ο Diddy παραδέχθηκε τις πράξεις βίας και κακοποίησης κατά τη διάρκεια της δίκης του, αλλά «απίστευτα, … τώρα υποστηρίζει ότι τα θύματά του θα πρέπει να επωμιστούν την ευθύνη».

Ο 55χρονος ράπερ παραμένει φυλακισμένος από την καταδίκη του τον Ιούλιο καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τη «δύναμη και το κύρος» του ως αστέρας της μουσικής και κακοποιούσε, απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες επί χρόνια «για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες, να προστατεύει τη φήμη του και να αποκρύπτει τη συμπεριφορά του», με τις κατηγορίες να χρονολογούνται από το 2009.

Τα περίπλοκα, πολυήμερα, υπό την επήρεια ναρκωτικών σεξουαλικά γεγονότα βιντεοσκοπούνταν συχνά από τον ίδιο τον Diddy. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ζητήσει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τους 14 μήνες.

Η ανακοίνωση της ποινής έχει οριστεί για την Παρασκευή 3/10.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπεράσπιση κατέθεσε τα επιχειρήματά της πριν την επιβολή της ποινής, υποστηρίζοντας ότι ο Diddy έχει ήδη υποφέρει αρκετά κατά τη διάρκεια των σχεδόν 13 μηνών που βρίσκεται στη φυλακή και θα πρέπει να αποφυλακιστεί σύντομα.

Πηγή: cnn.gr