Η εμβληματική αίθουσα εκδηλώσεων της πρωτεύουσας επιστρέφει ανανεωμένη!

Κάθε σπουδαία στιγμή αξίζει έναν χώρο που να την αναδεικνύει. Στην Λευκωσία, ο χώρος αυτός είναι η Ledra Ballroom του Hilton Nicosia. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η εμβληματική αίθουσα επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη, εντυπωσιακή και πιο κομψή από ποτέ. Ένας χώρος που φιλοξενεί αναμνήσεις που διαρκούν μια ζωή.

Με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 3.000 ατόμων σε δεξίωση και 1.000 σε καθιστό δείπνο, η αίθουσα μεταμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με το όραμα του εκάστοτε διοργανωτή. Ο ευέλικτος σχεδιασμός της επιτρέπει τη διαμόρφωση του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης, χωρίς ποτέ να χάνεται η αίσθηση της κομψότητας και της πολυτέλειας. Επιπλέον, η αίθουσα μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, προσφέροντας τη δυνατότητα φιλοξενίας πολλαπλών δράσεων ή μικρότερων εκδηλώσεων ταυτόχρονα.

Ο ενιαίος, απαλλαγμένος από κολώνες χώρος, προσφέρει απρόσκοπτη ορατότητα και απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση, είτε πρόκειται για έναν παραμυθένιο γάμο, είτε για μια καλλιτεχνική βραδιά, ένα κοσμικό δείπνο ή μια σημαντική επαγγελματική παρουσίαση.

Η αρχιτεκτονική ανανέωση συνοδεύεται από μοντέρνο ρυθμιζόμενο φωτισμό LED, προηγμένη ακουστική και σύστημα κλιματισμού, εξασφαλίζοντας απόλυτη άνεση κάθε εποχή του χρόνου.

Η ανανεωμένη Ledra Ballroom θα είναι διαθέσιμη για κρατήσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καλωσορίζοντας μια νέα εποχή για εκδηλώσεις με χαρακτήρα, φαντασία και συναίσθημα.

Με αυτή τη σημαντική επένδυση, το Hilton Nicosia, επανατοποθετείται δυναμικά ως ο απόλυτος προορισμός για όσους αναζητούν όχι απλώς έναν χώρο εκδηλώσεων, αλλά μια κορυφαία εμπειρία. Για όσους δεν συμβιβάζονται με το συνηθισμένο, αλλά αναζητούν την ομορφιά, τη λεπτομέρεια, το άψογο φαγητό και την αριστεία στην εξυπηρέτηση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το Hilton Nicosia.