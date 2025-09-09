Eurolife Run The Park: Σε αυτόν τον αγώνα συμμετέχουμε όλοι

Με κοινό όραμα την προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής, της ομαδικότητας και της προσφοράς, η Eurolife και το Σωματείο Δρο.Με.Α. Racing καλούν όλες και όλους να εντάξουν στη ζωή τους την άσκηση και να συνεισφέρουν παράλληλα στον αγώνα των συνανθρώπων μας. Το «Eurolife Run The Park» είναι το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός που πραγματοποιείται στο Πάρκο Αθαλάσσας στη Λευκωσία. Όποια κι αν είναι η ηλικία και η φυσική σας κατάσταση, φορέστε τα αθλητικά σας κι ελάτε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το πρωί για να τρέξετε και να ενισχύσετε μαζί μας το έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, επιστρέφουμε στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας, για να απολαύσουμε τη φύση και τη σωματική άσκηση, παρέα με μικρούς και μεγάλους δρομείς. Με κοινό όραμα την προώθηση ενός ενεργού τρόπου ζωής, της ομαδικότητας και της προσφοράς, η Eurolife και το Σωματείο Δρο.Με.Α. Racing απευθύνουν πρόσκληση σε όλες και όλους να εντάξουν στη ζωή τους την άσκηση και να συνεισφέρουν παράλληλα στον αγώνα των συνανθρώπων μας με εμπειρία καρκίνου.

Η εκδήλωση «Eurolife Run the Park» θα έχει αφετηρία 200μ από τη νότια είσοδο του Πάρκου Αθαλάσσας στη Λευκωσία, πλησίον του κυκλικού κόμβου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Θα περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιομέτρων, παιδικό αγώνα 800 μέτρων για ηλικίες κάτω των 12 ετών και εταιρικό αγώνα 5 χιλιομέτρων στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από το προσωπικό εταιριών.

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες στους αγώνες 5χλμ και 10χλμ και στις τρεις πρώτες ομάδες του εταιρικού αγώνα. Όλες και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο. Όλα τα έσοδα από τον εταιρικό και παιδικό αγώνα, θα δοθούν στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι η Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 21:00, μέσω της ιστοσελίδας https://getyourtickets.eu/event/runthepark2025

Η ζωή είναι ένας αγώνας δρόμου. Ας τον τρέξουμε με χαμόγελο, ο ένας δίπλα στον άλλο.