Με μικρή πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Με μικρή πτώση ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 275,58 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,30%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε ζημιές κατά 0,29%, κλείνοντας στις 167,16 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €750.615,45.

Πτώση κατέγραψαν επίσης οι επιμέρους δείκτες της Κύριας Αγοράς και των Επενδυτικών, κλείνοντας στις 221,02 και 3.017,97 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 0,79% και 0,94% αντίστοιχα.

Αντιθέτως, κέρδη 0,38% παρουσίασε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, κλείνοντας στις 1.876,69 μονάδες, καθώς και αυτός των Ξενοδοχείων, κατά 3,26%, κλείνοντας στις 2.136,73 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €395.325,46 (τιμή κλεισίματος €8 - χωρίς μεταβολή), της Logicom με €104.384,82 (τιμή κλεισίματος €3,5 - πτώση 1,69%), της Δήμητρας Επενδυτική με €82.566,06 (τιμή κλεισίματος €1,54 - πτώση 0,96%), της Frou-Frou Biscuits με €70.090 (τιμή κλεισίματος €0,43 - χωρίς μεταβολή), της Eurobank Holdings με €48.885,4 (τιμή κλεισίματος €3,55 - πτώση 0,84%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 12.638,00 (τιμή κλεισίματος €1,2 - πτώση 1,64%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 229.

Πηγή: ΚΥΠΕ