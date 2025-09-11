Το πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates εισάγει τις ανταμοιβές πτήσεων στην Premium Οικονομική Θέση

Το πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates έχει πλέον επίσημα ενεργοποιήσει τις ανταμοιβές πτήσεων για ταξίδια στην Premium Οικονομική Θέση – μια κίνηση που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από περισσότερα από 35 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως. Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης της Emirates και της flydubai προσφέρει πλέον στα μέλη τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν Skywards Μίλια για Classic Rewards και Upgrade Rewards σε όλες τις καμπίνες. Η πολυαναμενόμενη αυτή προσφορά υπογραμμίζει τη δέσμευση του προγράμματος Skywards να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία επιβράβευσης τακτικών πελατών, προσφέροντας πάντα περισσότερες ανταμοιβές, προνόμια και ευρύτερες ταξιδιωτικές επιλογές.

Ο Δρ. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President του προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την εισαγωγή ανταμοιβών πτήσεων για την πολυπόθητη καμπίνα Premium Οικονομικής Θέσης της Emirates. Η προσφορά αυτή ήταν υπό ανάπτυξη εδώ και καιρό και έρχεται ως αποτέλεσμα της τεράστιας επιτυχίας, των θετικών σχολίων και της ισχυρής ζήτησης από τα μέλη μας για τη χρήση Μιλίων στην Premium Οικονομική Θέση – ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς μεγάλων αποστάσεων όπως το Λονδίνο, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη και η Νέα Υόρκη. Η προσφορά θα είναι αρχικά διαθέσιμη αποκλειστικά για τα μέλη του προγράμματος Skywards, με σχέδια επέκτασης και σε άλλους αεροπορικούς συνεργάτες στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η βελτίωση θα εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο την ταξιδιωτική εμπειρία, παραμένοντας πιστοί στην υπόσχεση του brand μας να προσφέρουμε πάντα μια ανώτερη εμπειρία πτήσης στους πελάτες μας. Ανυπομονούμε να δούμε περισσότερα από τα μέλη μας να έχουν πλέον την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νεότερη, πολυτελή καμπίνα της Emirates, με εξυπηρέτηση που ανταγωνίζεται την Διακεκριμένη Θέση πολλών αεροπορικών εταιρειών.»

Από 7.000 Μίλια του Προγράμματος Επιβράβευσης Τακτικών Επιβατών Skywards της Emirates

Τα μέλη μπορούν πλέον να εξαργυρώσουν Μίλια του προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards για την αγορά ολόκληρου αεροπορικού εισιτηρίου στην καμπίνα Premium Οικονομικής Θέσης της Emirates, ξεκινώντας από 15.000 Μίλια (για μονή διαδρομή).

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να ζητήσουν αναβάθμιση από Οικονομική σε Premium Οικονομική Θέση ξεκινώντας από 7.020 Μίλια (για μονή διαδρομή). Οι αιτήσεις αναβάθμισης μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από την πτήση, ενώ η επιλογή θα διατίθεται και στα γκισέ check-in της Emirates, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον Υπολογιστή Μιλίων.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης έχει επίσης πρόσφατα επεκτείνει τις Classic Rewards σε όλες τις πτήσεις της flydubai, ξεκινώντας από 5.000 Μίλια, ενώ ανανεώθηκαν και οι τιμές για Cash+Miles. Η εξαργύρωση Skywards Μιλίων παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς προσφορές του προγράμματος, με σχεδόν 500.000 εισιτήρια να έχουν αγοραστεί μέσω Classic Rewards, Cash+Miles και Upgrade Rewards κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος - Αύγουστος 2025), προς δημοφιλείς προορισμούς όπως Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη και Μπανγκόκ.\

Fly Better με την Premium Οικονομική Θέση της Emirates

Η Emirates είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία στην περιοχή που προσφέρει καμπίνα Premium Οικονομικής Θέσης, με μια μοναδική εμπειρία που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη στον κλάδο. Η νεότερη καμπίνα της Emirates έχει τιμηθεί με πολλαπλές παγκόσμιες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος «Καλύτερη Premium Οικονομική Θέση» από τον οργανισμό AirlineRatings.com και τα Airline Excellence Awards 2024.

Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates που ταξιδεύουν στην Premium Οικονομική Θέση μπορούν να προσβλέπουν σε ειδικά γκισέ check-in στο αεροδρόμιο· πολυτελή δερμάτινα καθίσματα σε κρεμ απόχρωση με γενναιόδωρη απόσταση έως και 40 ίντσες, υποπόδιο για επιπλέον άνεση· πλούσια γεύματα και εκλεκτή επιλογή κρασιών· καθώς και στο αναβαθμισμένο σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει της εταιρείας, ice, με οθόνη 13,3 ιντσών – μία από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία της – για να απολαύσουν περισσότερα από 6.500 κανάλια με μουσική, ταινίες, τηλεόραση, ειδήσεις και άλλα.

Κάντε κλικ εδώ για να περιηγηθείτε στην καμπίνα Premium Οικονομικής Θέσης της Emirates, η οποία είναι διαθέσιμη σε πτήσεις προς περισσότερες από 66 πόλεις παγκοσμίως.

Πρόγραμμα ανακαίνισης ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Emirates

Στο πλαίσιο της σημαντικής επένδυσής της για την πλήρη ανακαίνιση 219 αεροσκαφών, η Emirates έχει ήδη παραδώσει 67 πλήρως ανακαινισμένα αεροσκάφη (32 A380 και 35 Boeing 777), εξοπλισμένα με νέους εσωτερικούς χώρους καμπίνας, συμπεριλαμβανομένης της Premium Οικονομικής Θέσης. Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης εντάξει στον στόλο της 9 νέα Airbus A350 με Premium Οικονομική Θέση, ενώ 56 ακόμη αεροσκάφη αναμένεται να παραληφθούν.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, η αεροπορική θα εξυπηρετεί 68 πόλεις με αεροσκάφη που διαθέτουν το προϊόν Premium Οικονομικής Θέσης, προσφέροντας σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις Premium Οικονομικής ετησίως στο δίκτυό της – με την ικανότητα να διπλασιάζεται στις 4 εκατομμύρια θέσεις ετησίως μέχρι το τέλος του 2026.

· Στο Emitates Airbus A380: 56 θέσεις Premium Οικονομικής στο εμπρός τμήμα του κυρίως καταστρώματος, σε διάταξη 2-4-2

· Στο Emirates Boeing 777: Έως 24 θέσεις Premium Οικονομικής σε διάταξη 2-4-2

· Στο Emirates Airbus A350: Έως 28 θέσεις Premium Οικονομικής στο εμπρός τμήμα του αεροσκάφους, σε διάταξη 2-3-2

Οι πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας emirates.com, της εφαρμογής της Emirates, των καταστημάτων της Emirates, του τηλεφωνικού κέντρου της Emirates, ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων