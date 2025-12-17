Συνάντηση αξιωματικών Αεροπορίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ - Τι λέει έγκυρη πηγή για το ισραηλινό δημοσίευμα

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσίευμα ισραηλινού μέσου ενημέρωσης περί “μυστικής συνάντησης” των αρχηγών Αεροπορίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ έδωσε στο politis.com.cy έγκυρη πηγή στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την πηγή, πράγματι πραγματοποιήθηκε συνάντηση αξιωματικών των Αεροποριών των τριών χωρών, ωστόσο δεν συμμετείχαν οι αρχηγοί των Αεροπορικών Δυνάμεων, όπως ανέφερε το ισραηλινό δίκτυο KAN News.

Η συνάντηση μας αναφέρθηκε εγινε στο πλαισιο των συχνών επαφών αξιωματούχων των 3 πλευρών στο πλαισιο της προετοιμασίας των τριμερών συναντήσεων.

Διεψευσε κατηγορηματικά ότι γίνονται προετοιμασίες και καταρτίζονται σχέδια εναντίον τρίτης χώρας στην περιοχή μας.