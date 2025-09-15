Πέντε κορυφαίες επιλογές ενοικίασης επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων σε Λευκωσία και Λεμεσό από την Altia

Η ενοικίαση ενός ακινήτου, είτε πρόκειται για επαγγελματικό χώρο είτε για κατοικία, αποτελεί για πολλούς την πιο ευέλικτη και πρακτική επιλογή. Στη Λευκωσία, την καρδιά των επιχειρηματικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του νησιού, καθώς και στη Λεμεσό, τη ραγδαία αναπτυσσόμενη πόλη με το έντονο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, οι σωστές επιλογές ακινήτων μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από γραφεία που προσδίδουν κύρος σε μια εταιρεία, μέχρι διαμερίσματα που συνδυάζουν άνεση και τοποθεσία, η ενοικίαση προσφέρει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται κανείς στις ανάγκες του χωρίς το βάρος μιας μεγάλης επένδυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Altia ξεχωρίζει ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης. Με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, εμπειρία και γνώση της αγοράς, η Altia δεν προσφέρει απλώς χώρους. Βοηθά κάθε επαγγελματία ή οικογένεια να βρει τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην τοποθεσία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επιλογή θα αποτελέσει μια επένδυση αξίας, έστω κι αν πρόκειται για ενοικίαση.

Ακολουθούν πέντε χαρακτηριστικά ακίνητα σε Λευκωσία και Λεμεσό, που αποτυπώνουν την ποικιλία και τα πλεονεκτήματα του χαρτοφυλακίου της Altia.

Στην πολυσύχναστη οδό Προδρόμου, ένα εμπορικό κατάστημα με ευρύχωρο ισόγειο και λειτουργικό ημιώροφο αποτελεί ιδανική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν να ξεχωρίσουν σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας. Η τοποθεσία, λίγα μόλις μέτρα από τη συμβολή με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα, σταθερή ροή πελατών και εύκολη πρόσβαση. Η διάταξη του χώρου είναι ανοιχτή, προσφέροντας τη δυνατότητα προσαρμογής για καταστήματα, εκθεσιακό χώρο (showroom) ή ακόμη και για χώρο παροχής υπηρεσιών. Στον ημιώροφο, μια μικρή κουζίνα και βοηθητικοί χώροι ενισχύουν τη λειτουργικότητα, καθιστώντας το ακίνητο αυτό μια πλήρως οργανωμένη επαγγελματική βάση.

Γραφείο σε εμπορικό κτήριο στην Έγκωμη

Στην καρδιά ενός από τα πιο δυναμικά επιχειρηματικά κέντρα της πρωτεύουσας, αυτό το γραφείο στον 4ο όροφο ενός καλοδιατηρημένου εμπορικού κτηρίου προσφέρει επαγγελματικό κύρος και πρακτικότητα. Ο χώρος είναι μελετημένος για μικρές και μεσαίες ομάδες, διαθέτοντας ανεξάρτητα γραφεία, χώρο υποδοχής για επισκέπτες, αλλά και ανέσεις για τους εργαζόμενους, με κουζίνα και μικρά μπαλκόνια που επιτρέπουν το φυσικό φως. Η τοποθεσία στην Έγκωμη προσφέρει άμεση πρόσβαση σε τράπεζες, υπηρεσίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθιστώντας το ιδανικό για εταιρείες που θέλουν να βρίσκονται στον πυρήνα των εξελίξεων.

Ολόκληρος όροφος γραφείων στη Λεωφόρο Λάρνακος στη Λευκωσία

Για επιχειρήσεις που αναζητούν μεγάλους χώρους και επιβλητική παρουσία, το ακίνητο αυτό διαθέτει έναν ολόκληρο όροφο στη Λεωφόρο Λάρνακος και αποτελεί αναμφίβολα ιδανική επιλογή. Η τοποθεσία σε κεντρικό σημείο με έντονη κίνηση προσφέρει εύκολη πρόσβαση, ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, ανεξάρτητα γραφεία, συνεδριακούς χώρους και κουζίνα. Πρόκειται για ένα ακίνητο που δίνει έμφαση τόσο στην επαγγελματική εικόνα όσο και στη λειτουργικότητα, κατάλληλο για εταιρείες που θέλουν να συνδυάσουν άνεση με στρατηγική τοποθεσία.

Ένα κομψό, αποδοτικό γραφείο στην Αγλαντζιά

Για νέους επαγγελματίες, νεοφυείς ή μικρές επιχειρήσεις, αυτό το κομψό γραφείο στην Αγλαντζιά προσφέρει την ιδανική λύση. Σε κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, ο χώρος είναι πλήρως εξοπλισμένος, με πρόσβαση σε κοινόχρηστες υποδομές όπως υποδοχή, κουζίνα και υπηρεσίες καθαρισμού, ενώ το ενοίκιο περιλαμβάνει βασικές παροχές όπως διαδίκτυο , νερό και ηλεκτρισμό. Η στρατηγική του θέση στη Λεωφόρο Κυρηνείας, με άμεση σύνδεση με βασικές αρτηρίες της πόλης, το καθιστά πρακτική και οικονομικά έξυπνη επιλογή.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον Άγιο Τύχωνα

Αυτό το κομψό και καλαίσθητο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον Άγιο Τύχωνα προσφέρει άνεση και σύγχρονη διαβίωση σε μια από τις πιο προνομιακές περιοχές της Λεμεσού. Με λειτουργική διαρρύθμιση, φωτεινούς χώρους και άνετες βεράντες, αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για όσους επιθυμούν να ζουν κοντά στη θάλασσα, αλλά και σε απόσταση αναπνοής από τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Λεμεσό με τη Λευκωσία. Η τοποθεσία του, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Τύχωνα, προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία. Διαθέσιμα για ενοικίαση είναι και άλλα διαμερίσματα στο ίδιο κτήριο του ενός και των τριών υπνοδωματίων, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όσους αναζητούν μόνιμη ή προσωρινή κατοικία.

