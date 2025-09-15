Πρόγραμμα ESSO Safe Vision: Δωρεάν οπτικομετρήσεις για οδηγούς σε όλη την Κύπρο

Η ExxonMobil Κύπρου συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία του πρωτοποριακού προγράμματος ESSO Safe Vision, μέσα από το οποίο προσφέρονται δωρεάν οπτικομετρήσεις σε οδηγούς, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την κινητή μονάδα οπτομέτρησης, η οποία επισκέπτεται επιλεγμένα πρατήρια ESSO σε όλη την Κύπρο.

Ο επόμενος σταθμός της μονάδας είναι η Λάρνακα, όπου το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στο πρατήριο ESSO στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 43, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις από επαγγελματίες οπτικούς-οπτομέτρες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της καλής όρασης στην ασφαλή οδήγηση, μια σημαντική αλλά συχνά παραγνωρισμένη πτυχή της οδικής ασφάλειας. Η πρωτοβουλία ESSO Safe Vision εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας της ExxonMobil Κύπρου, που στοχεύει στην ανάδειξη της πρόληψης ως βασικό εργαλείο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο. Απευθύνεται κυρίως στους οδηγούς, προτρέποντάς τους να ελέγχουν τακτικά την όρασή τους, να διορθώνουν εγκαίρως τυχόν προβλήματα και να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Αστυνομίας Κύπρου (Τμήμα Τροχαίας), σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου και την εταιρεία A. Potamitis Medicare Ltd.

Η κινητή μονάδα ESSO Safe Vision πραγματοποίησε ήδη επισκέψεις στα πρατήρια ESSO Μεσόγης και ΕSSO Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, καταγράφωντας εντυπωσιακή προσέλευση και συμμετοχή από το κοινό.

Οι επόμενες δράσεις του προγράμματος θα συνεχιστούν σε επιλεγμένα πρατήρια ESSO ως ακολούθως: