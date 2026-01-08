Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταβάλει στους κατοίκους της Γροιλανδίας έως και 100.000 δολάρια ανά άτομο, σε μια προσπάθεια να τους πείσει να αποσχισθούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο δεν έχουν εξακριβωθεί, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων μερικών του Λευκού Οίκου, έχουν αναφερθεί σε ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά κάτοικο.

Ανησυχίες σχετικά με το οικονομικό κόστος της απόσχισης από τη Δανία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων για την κατάληψη του νησιού, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε να προχωρήσει σε αγορά του υπερπόντιου αυτού εδάφους της Δανίας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά «συναλλακτική», ακόμα και εξευτελιστική, για έναν λαό που εδώ και καιρό συζητά για την ανεξαρτησία του από τη Δανία.

«Αρκετά πια… Όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας σε ανάρτησή του την Κυριακή, απαντώντας σε νέες δηλώσεις του Τραμπ περί «απόκτησης» του νησιού από τις ΗΠΑ.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, οι ανησυχίες σχετικά με το οικονομικό κόστος της απόσχισης από τη Δανία -αλλά και άλλων θεμάτων- έχουν αποτρέψει τους περισσότερους Γροιλανδούς βουλευτές από το να ζητήσουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι περισσότεροι Γροιλανδοί, αν και είναι ανοιχτοί στην απόσχιση από τη Δανία, δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: in.gr

