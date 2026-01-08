Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία θα αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας, που ταλανίζεται από σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης με θύτες κληρικούς, συμφώνησε σήμερα με την κυβέρνηση να αποζημιώσει τα θύματα των οποίων οι υποθέσεις έχουν λήξει λόγω παραγραφής ή επειδή έχει πεθάνει ο δράστης.

«Σήμερα διευθετούμε ένα χρέος και αποδίδουμε δικαιοσύνη στα θύματα. Μεταβαίνουμε από δεκαετίες σιωπής και λήθης σε δίκαιη αποζημίωση που καταβάλλεται από την Εκκλησία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιθ Μπολάνιος για τη συμφωνία που υπεγράφη από το υπουργείο του και την Εκκλησία.

Το σκάνδαλο κακοποίησης ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα της εφημερίδας El Pais το 2021 που αποκάλυψε περισσότερες από 1.200 φερόμενες υποθέσεις, αντηχώντας παρόμοια σκάνδαλα στην Καθολική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία και τη Γαλλία.

Έκθεση του 2023 του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκτίμησε σε εκατοντάδες χιλιάδες τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια δεκαετιών, βασισμένη σε έρευνα σε δείγμα 8.000 ατόμων.

Προέτρεψε για τη δημιουργία ενός κρατικού ταμείου και κατηγόρησε την Εκκλησία ότι δεν συνεργάζεται και ότι προσπαθεί να «ελαχιστοποιήσει το φαινόμενο». Περισσότεροι από 700 άνθρωποι μοιράστηκαν τις υποθέσεις τους με τον Συνήγορο του Πολίτη μέχρι το 2024.

Μια έρευνα που ανατέθηκε από την Ισπανική Καθολική Εκκλησία εντόπισε περίπου 2.000 θύματα μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάσει κάθε υπόθεση και θα προτείνει αποζημίωση -οικονομική, ηθική, ψυχολογική ή επανορθωτική- με βάση το αίτημα του θύματος, δήλωσε ο Μπολάνιος.

Προηγουμένως, τα θύματα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Εκκλησία, αλλά πολλά δίσταζαν. Η Εκκλησία δήλωσε σήμερα ότι έχει ήδη καταβάλει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στα θύματα.

Η νέα διαδικασία αφορά τα θύματα που δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Εκκλησία. Οι αποζημιώσεις που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη πρέπει να συμφωνηθούν τόσο από το θύμα όσο και από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ