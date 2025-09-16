Η Emirates αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Emirates και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσαν μια πολυετή συνεργασία, βάσει της οποίας η Emirates γίνεται ο Επίσημος Χορηγός της ισπανικής επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ. Η συνεργασία τίθεται σε ισχύ άμεσα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το μήνυμα «Fly Better» της Emirates θα εμφανίζεται με προβεβλημένο τρόπο στις εμφανίσεις της ομάδας, την παρουσία του στις φανέλες των ανδρικών και γυναικείων ποδοσφαιρικών ομάδων. Η νέα αυτή συνεργασία με την ομάδα μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Emirates στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς η αεροπορική εταιρεία επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού, ενισχύοντας την αποστολή της να φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός αθλητικός σύλλογος που έχει κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ την ίδια αγωνιστική σεζόν.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να γίνουμε ο Επίσημος Χορηγός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης, ενισχύοντας τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Real Madrid CF, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουμε την παρουσία μας στο άθλημα. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το brand της Emirates στα ευρωπαϊκά παρκέ ως χορηγός εμφανίσεων μιας ομάδας με απαράμιλλη ιστορία και πλούσια παράδοση πρωταθλητισμού.

Η συνεργασία ενισχύει τη σύνδεσή μας με τη διεθνή βάση φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης και ανοίγει νέους δρόμους για την ενίσχυση του πάθους και του ενθουσιασμού για το μπάσκετ στο παγκόσμιο δίκτυό μας. Ανυπομονούμε να ενεργοποιήσουμε από κοινού αυτή τη συνεργασία με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ και να έρθουμε πιο κοντά στους φιλάθλους παγκοσμίως.»

Επίσημος Κύριος Χορηγός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης

Το χαρακτηριστικό μήνυμα της Emirates «Fly Better» θα εμφανίζεται σε όλες τις επίσημες εμφανίσεις των παικτών, τις προπονητικές στολές και τον ρουχισμό του τεχνικού επιτελείου. Η συνεργασία προσφέρει επίσης στην Emirates σημαντικές ευκαιρίες προβολής στο γήπεδο Movistar Arena Madrid, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας στον ηλεκτρονικό πίνακα και σε ψηφιακές επιφάνειες εντός γηπέδου· ευκαιρίες φιλοξενίας και εισιτηρίων· δικαιώματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο μάρκετινγκ για την ανάπτυξη παγκόσμιων καμπανιών· καθώς και διαφημιστικά δικαιώματα. Η Emirates θα έχει επίσης παρουσία σε άλλες κορυφαίες διοργανώσεις, όπως η ισπανική Liga ACB, η EuroLeague και το Κύπελλο Ισπανίας Copa del Rey.

Η αεροπορική εταιρεία θα έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μπάσκετ στο προπονητικό κέντρο Ciudad Real Madrid, προκειμένου να φιλοξενεί αποκλειστικές backstage επισκέψεις για VIP καλεσμένους, συναντήσεις με παίκτες και να οργανώνει εξειδικευμένα προγράμματα για νέους με τη συμμετοχή κορυφαίων θρύλων του αθλήματος.

Σταθερή και διαχρονική στήριξη στο μπάσκετ

Από τα τοπικά σωματεία και τις διεθνείς λίγκες έως και το NBA, η Emirates στηρίζει το μπάσκετ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το 2024, η Emirates και το NBA ανακοίνωσαν μια ιστορική πολυετή παγκόσμια συνεργασία, καθιστώντας την αεροπορική εταιρεία τον Επίσημο Παγκόσμιο Αεροπορικό Συνεργάτη του NBA και τον πρώτο ονοματοδότη χορηγό του νέου Emirates NBA Cup. Η Emirates έγινε επίσης ο πρώτος χορηγός που εμφανίζεται στις στολές των διαιτητών του NBA.

Η αεροπορική εταιρεία στηρίζει επίσης την Μπασκετική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ του Ντουμπάι για σχεδόν 30 χρόνια. Το 2014, η Emirates ήταν χορηγός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIBA στα ΗΑΕ, ενώ ομάδες που υποστηρίζονται από την Emirates έχουν κατακτήσει επτά τίτλους στο Διεθνές Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Η Emirates είναι, επίσης, επίσημος χορηγός της ομάδας Beirut Basketball Club.

Στην Ισπανία, η Emirates συνεχίζει να είναι υπερήφανος χορηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και των ετήσιων τουρνουά τένις ATP – Mutua Madrid Open και Barcelona Open Banc Sabadell.

Η Emirates πραγματοποιεί αυτήν τη στιγμή 28 εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων 14 πτήσεων προς τη Μαδρίτη και 14 πτήσεων προς τη Βαρκελώνη, εκ των οποίων 7 εβδομαδιαίες πτήσεις από το Ντουμπάι προς την Πόλη του Μεξικού μέσω Βαρκελώνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε emirates.com.