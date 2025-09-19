Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

STIHL: Ηγεσία σε δύο κόσμους, Βενζίνη και Μπαταρία. Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας ενόψει του πρώτου αιώνα ζωής

Η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, αποτέλεσε σταθμό για την ιστορία της STIHL, συνδυάζοντας στρατηγική ενημέρωση, διεθνή διάλογο και ζωντανές παρουσιάσεις νέων προϊόντων και τεχνολογιών.

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Διεθνής Ημέρα Τύπου της STIHL στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Waiblingen της Γερμανίας. Η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, αποτέλεσε σταθμό για την ιστορία της STIHL, συνδυάζοντας στρατηγική ενημέρωση, διεθνή διάλογο και ζωντανές παρουσιάσεις νέων προϊόντων και τεχνολογιών.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Michael Traub, υπογράμμισε τη δέσμευση της STIHL στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καινοτομία που φέρνει αξία στην πράξη. «Η ηγεσία είναι να παίρνεις αποφάσεις σε καιρούς αλλαγής», δήλωσε, εξηγώντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύει τόσο στη βενζίνη όσο και στη μπαταρία, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο και των δύο τεχνολογιών στο μέλλον.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν πρώτοι νέα μηχανήματα που θα κυκλοφορήσουν με το ορόσημο έτος 2026, να παρακολουθήσουν τη νέα matrix γραμμή παραγωγής, με δυνατότητα ταυτόχρονης κατασκευής έως και δύο διαφορετικών μηχανημάτων και να διαπιστώσουν από κοντά πώς η STIHL συνδυάζει την παραγωγική ευελιξία με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.

Michael Traub, Διευθύνων Σύμβουλος

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του MS 500i Centennial Edition, ενός επετειακού αλυσοπρίονου, που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τον εορτασμό των 100 χρόνων της STIHL το 2026. Το μοντέλο αυτό δεν αποτελεί απλώς φόρο τιμής στην ιστορία της εταιρείας, αλλά και απόδειξη της συνεχούς εξέλιξης και τεχνολογικής πρωτοπορίας της, στον τομέα της απόδοσης και της εργονομίας.

Το μήνυμα ήταν σαφές:

Η STIHL συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας στο πλευρό των επαγγελματιών και των ιδιωτών με υψηλές απαιτήσεις δίνοντας έμφαση σε καινοτομία, βιωσιμότητα και διατηρώντας ηγετική παρουσία σε δύο κόσμους, της βενζίνης και της μπαταρίας.

