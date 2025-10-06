Ίδρυση της Ακαδημίας Μάρκετινγκ (Κύπρου)

Έχει πρόσφατα ιδρυθεί και εγγραφεί ως σωματείο η Ακαδημία Μάρκετινγκ (Κύπρου) (ΑΜΚ), η οποία έχει ως σκοπό να αποτελέσει τον βασικό επιστημονικό φορέα του μάρκετινγκ στην Κύπρο. Η ΑΜΚ φιλοδοξεί να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα στο μάρκετινγκ, να αποτελέσει κόμβο συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό κόσμο του μάρκετινγκ, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση στο μάρκετινγκ, να προωθήσει την υπεύθυνη εφαρμογή του μάρκετινγκ σε οργανισμούς, να λειτουργήσει ως μοχλός καινοτομίας, ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου στον τόπο, και να καταστήσει την Κύπρο διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο του μάρκετινγκ.

Η ΑΜΚ έχει τέσσερεις κατηγορίες μελών: (α) τακτικά μέλη - πανεπιστημιακοί και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, που εργάζονται στον χώρο του μάρκετινγκ σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, (β) συνδεδεμένα μέλη - εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μάρκετινγκ σε σχολές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του τόπου, (γ) επαγγελματικά μέλη – διοικητικά στελέχη που εργάζονται στο τομέα του μάρκετινγκ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή κρατικούς οργανισμούς (έχοντας τουλάχιστον τριετή εμπειρία), και (δ) έκτακτα μέλη - φοιτητές μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών με εστίαση στο μάρκετινγκ. Όσοι/ες ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο που υπάρχει στον σύνδεσμο https://forms.gle/nMxBc13adxYxiTrU9. Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εγκεκριμένο καταστατικό της ΑΜΚ.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ιδρυτική Εκλογική Συνέλευση της ΑΜΚ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 11.00-12.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Β108 του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός της Συνέλευσης είναι η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΑΜΚ. Το Συμβούλιο αυτό είναι επταμελές και θα απαρτίζεται από τέσσερα τακτικά μέλη, ένα συνδεδεμένο μέλος, ένα επαγγελματικό μέλος, και ένα έκτακτο μέλος. Παράλληλα, θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη τριών μελών στην Εξελεγκτική Επιτροπή της ΑΜΚ, της οποίας ο ρόλος θα είναι η άσκηση ελέγχου και εποπτείας των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ίδρυση της ΑΜΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το μάρκετινγκ στην Κύπρο. Σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας ενός θεσμού που δεν στοχεύει μόνο στην επιστημονική αριστεία και την επαγγελματική πρόοδο στο μάρκετινγκ, αλλά και στην κοινωνική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα, και τη δημιουργία αξίας για την ντόπια οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα. Επίσης, αναμένεται να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας του μάρκετινγκ στην Κύπρο, αλλά και να προωθήσει την σύνδεση με διεθνή δίκτυα γνώσης και πρακτικής στο μάρκετινγκ. Καλούνται επομένως όσοι/ες ενδιαφέρονται να συνδράμουν αυτή την σημαντική προσπάθεια, να εγγραφούν ως μέλη και να παρευρεθούν στην Ιδρυτική Εκλογική Συνέλευση, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην οικοδόμηση ενός δυναμικού, εξωστρεφούς, και πρωτοπόρου σωματείου που θα βοηθήσει στην προώθηση της ιδέας του μάρκετινγκ στον τόπο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση academyofmarketingcyprus@gmail.com, ή στη Δρα Ντάινα Νικολάου (τηλ. 22893736), ή στη Δρα Παντελίτσα Ετεοκλέους (τηλ. 22713282).