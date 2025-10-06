Αλλαγές στη Δημόσια Υπηρεσία: Τι συζητήθηκε στη Βουλή για μειωμένο ωράριο και απολαβές - Διαφωνία για τηλεργασία

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η συζήτηση για τις αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν τον χρόνο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία με δυνατότητα μειωμένη εργασίας και μειωμένων απολαβών, σε περιπτώσεις που εργαζόμενος έχει συγκεκριμένες δυσκολίες ή ανάγκες. Παράλληλα συνεχίστηκε η συζήτηση για την τηλεργασία στο δημόσιο με αμφιλεγόμενο σημείο τον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο δημόσιος υπάλληλος που εργάζεται από το σπίτι.

Η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Μαρία Κλεάνθους, παρουσίασε το πλαίσιο των αλλαγών, αναφέροντας ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσμοθετείται η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης έως και δύο ώρες ημερησίως, με αναλογική μείωση απολαβών. Το μέτρο αυτό αφορά υπαλλήλους που ζητούν διευκολύνσεις για λόγους πατρότητας, γονικής φροντίδας, ανωτέρας βίας, αλλά και γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών, φροντιστές, άτομα με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

Στο πλαίσιο των ίδιων κανονισμών επεκτείνεται το ευέλικτο ωράριο προσέλευσης από μιάμιση ώρα σε δύο ώρες, με το νέο ωράριο να διαμορφώνεται μεταξύ 7:00 και 9:00 το πρωί, ενώ η αποχώρηση θα κυμαίνεται αντίστοιχα από τις 2:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.

Η απασχόληση με μειωμένο ωράριο, όπως διευκρινίστηκε, δεν θα επηρεάζει δικαιώματα που σχετίζονται με προαγωγές, κλιμάκια, άδειες ανάπαυσης, επιδόματα, 13ο μισθό και συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Ωστόσο, σε περίπτωση ασθενείας ή άδειας ανάπαυσης την περίοδο που ο υπάλληλος εργάζεται με μειωμένο ωράριο, ο μισθός θα υπολογίζεται με βάση το μειωμένο ωράριο.

Η κ. Κλεάνθους ανέφερε ότι η ρύθμιση είναι απολύτως εθελοντική και δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες άδειες για λόγους υγείας. Όπως είπε, είχαν καταγραφεί αιτήματα εργαζομένων οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν εργασία, αλλά δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν σε πλήρες ωράριο και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η νομοθετική δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Η πρόβλεψη για μειωμένο ωράριο σε συνδυασμό με την τηλεργασία, σημείωσε, θα διευκολύνει σημαντικά και τα άτομα με αναπηρία, ενώ, όπως είπε, η ασφαλιστική δικλείδα της αναλογικής μείωσης απολαβών αποτρέπει καταχρήσεις.

Η ΠΑΣΥΔΥ, μέσα από την τοποθέτησή της στην Επιτροπή Οικονομικών, χαιρέτισε τις αλλαγές που προωθούνται στους κανονισμούς, τονίζοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές ρυθμίσεις. Όπως ανέφερε, η επέκταση του ευέλικτου ωραρίου μέχρι τις 9 το πρωί και, κατ’ αναλογία, η παράταση του χρόνου αποχώρησης, διευκολύνει ουσιαστικά τους εργαζομένους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης για άδειες πατρότητας, γονικής φροντίδας και ανωτέρας βίας συμβάλλει στην καλύτερη εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Εξέφρασε την ελπίδα όπως οι κανονισμοί ψηφιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Η συντεχνία Ισότητα χαιρέτισε τους κανονισμούς για επέκταση του ευέλικτου ωραρίου που θα συμβάλει μεταξύ άλλων στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Διαφωνίες για την ευθύνη εργοδότη στην τηλεργασία

Σχετικά με την τηλεργασία, η κ. Κλεάνθους εξήγησε ότι την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία των υπαλλήλων θα εξακολουθεί να φέρει το κράτος, ωστόσο ο ίδιος ο εργαζόμενος θα πρέπει να βεβαιώνει πως στο χώρο όπου εργάζεται – είτε στο σπίτι είτε σε εξοχική κατοικία – πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας. Η τηλεργασία δεν θα μπορεί να πραγματοποιείται σε καφετέριες ή σε άλλους δημόσιους χώρους. Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση ατυχήματος, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα εξετάζει εάν πληρούνταν οι όροι ασφάλειας. Αν δεν πληρούνταν, τότε η ευθύνη θα βαραίνει τον υπάλληλο.

Βουλευτές εξέφρασαν προβληματισμούς για το κατά πόσο θα πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στους χώρους τηλεργασίας, με τη διαφωνία να εστιάζει στην ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επισήμανε ότι από τη στιγμή που ο υπάλληλος εργάζεται εξ αποστάσεως χωρίς να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από τον εργοδότη, τότε η ευθύνη βαρύνει το κράτος.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, η Αλεξία Καλησπέρα ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί εκ νέου και εντός δεκαπενθημέρου, ενώ θα μελετηθούν πρακτικές άλλων χωρών, ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη λύση για την εφαρμογή του μέτρου.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία αλλά και το Υπουργείο ζήτησαν χρόνο ώστε να επανεξετάσουν το ζήτημα και να καταλήξουν σε μια πιο ορθή ρύθμιση που δεν θα αφήνει κενά σε περίπτωση διαφωνιών για το ποιος έχει τον έλεγχο, την κατοχή και την ευθύνη του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας.

«Νομίζω ότι η επεξεργασία όλων των λεπτομερειών που μπορεί να προκύψουν στην πορεία εφαρμογής του νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει ως νομοθέτες να ενεργήσουν προληπτικά ώστε να υπάρξει ένα ξεκάθαρο, σαφές και κατανοητό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα λειτουργεί η τηλεργασία.

