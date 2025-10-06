Αννίτα Δημητρίου στη Δεύτερη Ματιά: «Η σχέση Ελλάδας-Κύπρου δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση»

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση το αραγές και αδελφικό μέτωπο Ελλάδας–Κύπρου. Είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό και πολιτικό μας πλεονέκτημα», ανέφερε στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, κληθείσα να σχολιάσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

Η κ. Δημητρίου τόνισε την ανάγκη για «προσεκτικό χειρισμό» και για ενιαία κυβερνητική γραμμή, σημειώνοντας ότι οι αντιφατικές τοποθετήσεις «δεν βοηθούν» και μπορεί να αφήσουν σκιές σε ένα έργο γεωστρατηγικής σημασίας.

Κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να ενημερώσει τη Βουλή, επισημαίνοντας ότι «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι επιβεβλημένος».

«Χρειάζεται καθαρή θέση και ενημέρωση των πολιτών για το τι έχουμε συμφωνήσει και πώς προχωρούμε», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η διαφάνεια και η σαφήνεια είναι το ελάχιστο που οφείλουμε».

«Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της»

Βαθιά θλίψη για την απώλεια της Καίτης Κληρίδου εξέφρασε η πρόεδρος της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου.

Στην ίδια της παρέμβαση ανέφερε ότι «όσοι γνωρίσαμε την Καίτη, κουβαλούμε το αποτύπωμα μιας ξεχωριστής γυναίκας που έδρασε σε δύσκολες εποχές και άφησε το δικό της στίγμα». «Εκείνο που τη διέκρινε ήταν «το αληθινό ενδιαφέρον για την πατρίδα», τόνισε.

