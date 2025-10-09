Με τους νέους στο επίκεντρο, ανοίγει στις 13 Οκτωβρίου η αυλαία της 8ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2025

Με τη διεξαγωγή του 8ου Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ανοίγει η αυλαία της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού (13-19 Οκτωβρίου 2025), που διοργανώνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για όγδοη διαδοχική χρονιά.

Με κεντρικό μήνυμα «Πιο safe να πας στον Άρη, παρά να στοιχηματίζεις δίχως όρια!», η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εστιάζει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παικτών και του κοινού για την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Φέτος, η ΕΑΣ επιλέγει μια τολμηρή και ανανεωμένη επικοινωνιακή προσέγγιση, απευθυνόμενη κυρίως σε νέους και νεαρούς ενήλικες, υπενθυμίζοντας ότι η ασφαλής ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι μόνο η πιο συνετή, αλλά και η πιο cool επιλογή.

Η θεματολογία του 8ου Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού

Το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού λειτουργεί ως πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου και μια ευκαιρία για ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν μέσα από την προβληματική ενασχόληση.

Στο 8ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού, που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, συμμετέχουν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν με το κοινό τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για την προστασία των παικτών και την ασφάλεια στο παιχνίδι.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και οι διαδρομές προς την υποστήριξη και τη θεραπεία, οι ανάγκες της Gen-Z για ασφαλείς εμπειρίες, καθώς και η προστασία των νέων και των ευάλωτων ομάδων μέσα από ενημέρωση και δράση.

Το συνέδριο περιλαμβάνει πάνελ συζητήσεων και παρουσιάσεις για τις πιο σύγχρονες στρατηγικές, καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των παικτών. Ειδικότερα, θα εξεταστούν θέματα όπως η ανίχνευση προβληματικής συμπεριφοράς μέσω AI και machine learning, καθώς και η τυποποίηση πρακτικών ασφαλούς παιχνιδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των ρυθμιστικών φορέων θα συζητήσουν τις προκλήσεις, τις επιτυχίες και τις μελλοντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος τυχερών παιχνιδιών, εστιάζοντας σε αποτελεσματικές πολιτικές και τη δύναμη των social media στη διαμόρφωση συμπεριφορών.

Οι δράσεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2025, θα πραγματοποιηθεί πλειάδα δράσεων για την ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και του κοινού, με εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά αναλόγια και αθλητικές εκδηλώσεις.

Μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τους εποπτευόμενούς της ΕΑΣ, το διαδραστικό παιχνίδι GAME BRAiN σε ακαδημίες ποδοσφαίρου και σχολεία μέσης εκπαίδευσης, το παγκύπριο τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου σε συνεργασία με τον Ant1, καθώς και το θεατρικό παιδαγωγικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών «Μυστικός Κώδικας Δύναμη» σε συνεργασία με το Μουσείο Παραμυθιού, με στόχο την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια όπως το «Μύθοι και Αλήθειες» για νέους ηλικίας 18-35 ετών σε συνεργασία με τον ΟΝΕΚ και το «Gambling Awareness in Practice: from recognition to support», όπου θα εξεταστούν θέματα αναγνώρισης προβληματικής ενασχόλησης και πρακτικής παρέμβασης. Ακόμη, σε συνεργασία με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο και τον Σύνδεσμο ΔΕΠΥ θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο προς το προσωπικό του καζίνο με θέμα την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού θα ολοκληρωθεί με δράσεις ενημέρωσης σε υπεραγορές, με στόχο την ευαισθητοποίηση για το ασφαλές παιχνίδι, το 3on3 ερασιτεχνικό τουρνουά μπάσκετ «Keep the Ball Safe», το διαδραστικό Keep the Game Safe Quiz και το Escape Room πρόληψης προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες μια βιωματική εμπειρία μάθησης και ενημέρωσης γύρω από το ασφαλές παιχνίδι.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΑΣ απηύθυνε έκκληση στο κοινό να αγκαλιάσει τις δράσεις της Εβδομάδας και να ενημερωθεί με ποιους τρόπους μπορεί να κρατήσει ασφαλή τη σχέση του με τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και για τα εργαλεία αυτοπροστασίας που έχει στη διάθεσή του: «Στόχος μας, μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, είναι να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παικτών και του κοινού γύρω από την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Φέτος, επικοινωνούμε τα μηνύματα της Εβδομάδας σε ένα πιο νεανικό ύφος, με στόχο οι νέοι να κατανοήσουν ότι η ασφαλής συμμετοχή στο παιχνίδι είναι η πραγματικά «cool» επιλογή», ανέδειξε ο κ. Τρισόκκας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της 8ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού στην ιστοσελίδα www.sgw.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για το ασφαλές παιχνίδι μέσω της ιστοσελίδας www.safergambling.gov.cy.