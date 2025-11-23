Ρούμπιο για το σχέδιο Τραμπ: Κάνουμε κάποιες αλλαγές μετά τις συνομιλίες με την Ουκρανία

Υπό πλήρη έλεγχο η δασική πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Κάθηκα Ακουρσού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 10:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30 αφού έκαψε έκταση ενάμιση τετραγωνικού χιλιομέτρου με αγρία θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 30 άτομα του Τμήματος Δασών με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών, καθώς και άτομα των τοπικών αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχείρησαν επίσης τρία πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Στην περιοχή θα παραμείνουν δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

