Η Κεντρική Κυβέρνηση, Δήμοι και ΕΟΑ εμπιστεύονται τη Jinius για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η πλατφόρμα Jinius, το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα που συνδέει επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιους φορείς, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με την Κεντρική Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας – περιλαμβάνοντας όλα τα Υπουργεία, καθώς και πολλούς Δήμους και Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης – για την υιοθέτηση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι δημόσιοι φορείς στην αξιοπιστία, την τεχνολογική αρτιότητα και την ασφάλεια της πλατφόρμας Jinius.

Έλενα Μέλη, Γενική Διευθύντρια Jinius

«Η συνεργασία μας με την Κεντρική Κυβέρνηση - η οποία έχει εξαγγείλει ήδη την προτεραιότητα στην πληρωμή των τιμολογίων τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους συνεργάτες/προμηθευτές τους (εξόφληση εντός 20 ημερών) - αλλά και με τους Δήμους, Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και άλλους μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις της Κύπρου αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν στις λύσεις της Jinius. Μέσα από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενισχύουμε τη διαφάνεια, μειώνουμε τη γραφειοκρατία και κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια ψηφιακή οικονομία — προς όφελος τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα».

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της πλατφόρμας Jinius προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα τόσο για τους δημόσιους οργανισμούς (παραλήπτες) όσο και για επιχειρήσεις αποστολείς των τιμολογίων:

Απλοποίηση διαδικασιών – Κατάργηση της ανάγκης για έντυπα, φυσική αρχειοθέτηση και χειροκίνητη καταχώρηση.

Αμεσότητα και διαφάνεια – Αυτόματη αποστολή και λήψη τιμολογίων, με πλήρη ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια.

Μείωση κόστους και χρόνου – Λιγότερη διαχείριση, λιγότερα λάθη, περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα – Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού και συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ένα βήμα μπροστά για την Ψηφιακή Κύπρο

Με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Jinius, η Κύπρος ενισχύει τη μετάβαση προς ένα πλήρως ψηφιακό και διασυνδεδεμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Η Jinius συνεχίζει να αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να εργαστούν πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Σχετικά με τη Jinius

Η Jinius είναι η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα επιχειρηματικής συνεργασίας στην Κύπρο, που αναπτύχθηκε από το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Συνδέει επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιους φορείς, ανεξαρτήτως τραπεζικού ιδρύματος, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την: business.jinius.com.cy