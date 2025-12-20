Αστυνομία: 11.500 επαναπατρισμοί, μόλις 2.400 αφίξεις παράτυπων μεταναστών το 2025

Σημαντική αύξηση στους επαναπατρισμούς υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο καταγράφουν τα στοιχεία της Αστυνομίας Κύπρου, την ώρα που οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών παρουσιάζουν έντονη πτωτική πορεία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι εθελούσιες και αναγκαστικές επιστροφές παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας τις 11.500 το 2025, από 7.506 το 2022, 9.699 το 2023 και 10.092 το 2024.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται κατακόρυφη μείωση στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών. Από 17.434 αφίξεις το 2022, ο αριθμός μειώθηκε σε 10.994 το 2023, σε 6.109 το 2024 και περιορίστηκε στις 2.400 το 2025.

Παράλληλα, η Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε φέτος σε 19 επιχειρήσεις επιστροφής του FRONTEX, στο πλαίσιο των οποίων επαναπατρίστηκαν πέραν των 150 αλλοδαπών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Αστυνομίας.



