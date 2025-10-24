«Το Βιβλίο των Σχολείων IV» – Μια πρωτοβουλία των Public που συνεχίζει να εμπνέει τα παιδιά να γράφουν το μέλλον τους

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου η δημοσιογραφική διάσκεψη που σηματοδότησε την έναρξη της τέταρτης κατά σειρά εκπαιδευτικής δράσης «Το Βιβλίο των Σχολείων», μιας πρωτοβουλίας των Public Κύπρου που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, προάγοντας τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γραφή στα Δημοτικά Σχολεία.

Η δράση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, φέρνει και φέτος κοντά μαθητές από 13 δημοτικά σχολεία της Κύπρου, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου συγγραφέα παιδικών βιβλίων Πάνου Χριστοδούλου, θα συνδημιουργήσουν ένα συλλογικό παιδικό μυθιστόρημα.

Το τελικό βιβλίο θα εκδοθεί και θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα Public.

«Το Public είναι μια εμπειρία που εμπνέει – όχι απλώς ένα κατάστημα»

Την εκδήλωση άνοιξε ο Marketing and E-Commerce Director των Public Κύπρου, κ. Γαβριήλ Σάββα, ο οποίος τόνισε ότι η φιλοσοφία των Public βασίζεται στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν και εκπαιδεύουν.

«Στα Public, δεν περιοριζόμαστε στο να προσφέρουμε προϊόντα. Θέλουμε να προσφέρουμε εμπειρίες που εμπνέουν και το ‘Βιβλίο των Σχολείων’ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού. Είναι μια πρωτοβουλία που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις δεξιότητες ζωής των παιδιών. Καινοτομία δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι και η παιδεία, η συνεργασία, η έμπνευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν ένα παιδί γράφει, γράφει το μέλλον όλων μας»

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής των Public Κύπρου, κ. Αντώνης Ματεμτζής, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνέχιση της δράσης, υπογραμμίζοντας τη βαθιά κοινωνική της διάσταση.

«Η φιλαναγνωσία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επένδυση στο μέλλον. Κάθε παιδί που μαθαίνει να αγαπά το βιβλίο, μαθαίνει να σκέφτεται, να ονειρεύεται, να σέβεται τον άλλον.

«Το Βιβλίο των Σχολείων» δεν είναι απλώς μια δράση. Είναι μια υπόσχεση ότι στα Public θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη γνώση, στη φαντασία και στη δημιουργικότητα. Γιατί όταν ένα παιδί γράφει, γράφει το μέλλον όλων μας.»

Χαιρετισμός της Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, τον χαιρετισμό ανέγνωσε η Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης κα Μαρία Τράγγολα, η οποία εξήρε τη συνέπεια των Public και τη συμβολή της πρωτοβουλίας στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

«Η δράση αυτή αποτελεί φωτεινό παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και την εκπαιδευτική κοινότητα. Προγράμματα όπως «Το Βιβλίο των Σχολείων» βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη χαρά της ανάγνωσης και της συγγραφής, ενισχύοντας δεξιότητες που είναι θεμελιώδεις για τη μόρφωση και την προσωπική τους ανάπτυξη.»

Η εμπειρία του συγγραφέα Πάνου Χριστοδούλου

Ο συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου, που καθοδηγεί φέτος τα παιδιά στη συγγραφή του νέου βιβλίου, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη συνεργασία του με τους μαθητές.

«Κάθε συνάντηση με τα παιδιά είναι ένα μάθημα ζωής. Στα 13 σχολεία που επισκέφθηκα, είδα παιδιά να εκφράζουν προβληματισμούς, συναισθήματα και ιδέες με ωριμότητα και ευαισθησία. Είναι μοναδική εμπειρία να βλέπεις πώς μέσα από τη συνεργασία γεννιούνται νέες ιστορίες, νέες φωνές, νέες ελπίδες.»

Για μια κοινωνία που διαβάζει και δημιουργεί

Η δράση «Το Βιβλίο των Σχολείων IV» θα υλοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025-2026, με εργαστήρια δημιουργικής γραφής, εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, και τελική εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου τον Μάιο του 2026.

Τα Public Κύπρου συνεχίζουν έτσι μια παράδοση που συνδυάζει καινοτομία, εκπαίδευση και κοινωνική προσφορά, αποδεικνύοντας πως όταν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας συνεργάζονται με όραμα, μπορούν να αφήσουν ένα πολύτιμο αποτύπωμα στις νέες γενιές.

Πληροφορίες για τη δράση

Η δράση “Το Βιβλίο των Σχολείων” αποτελεί μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία των Public Κύπρου, που υλοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Μέσα από τη δημιουργική γραφή και τη συνεργασία, μαθητές δημοτικών σχολείων γράφουν από κοινού ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο εκδίδεται και κυκλοφορεί στα καταστήματα Public.