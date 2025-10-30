Νέο κατάστημα Bean Bar εντός της Υπεραγοράς Αλφαμέγα Καμάρες

Το Bean Bar συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία του στην κυπριακή αγορά, στέλνοντας τα θετικά του …vibes σε όλο και περισσότερες περιοχές της Κύπρου. Το νέο pop up κατάστημα της αλυσίδας λειτουργεί εδώ και μερικές ημέρες εντός της Υπεραγοράς Αλφαμέγα Καμάρες στη Λάρνακα, προσφέροντας τη γνώριμη Bean Bar εμπειρία: Αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, φρέσκιες γεύσεις, θετική διάθεση και τη μοναδική αισθητική, για την οποία ξεχωρίζει το brand.

Το νέο Bean Bar, που αποτελεί το 19ο κατάστημα της αλυσίδας, σερβίρει τις αγαπημένες μονοποικιλιακές επιλογές καφέ από τη Νικαράγουα, την Κόστα Ρίκα και τη Βραζιλία, οι οποίες είναι ταυτισμένες με τις διαθέσεις Calm, Wild και Alive αντίστοιχα, καθώς και το χαρμάνι από τη Λατινική Αμερική με διάθεση…Cool! Αυστηρά επιλεγμένοι κόκκοι καφέ μεταμορφώνονται σε απολαυστικές επιλογές όπως espresso, cappuccino, freddo, americano, mocha, latte και φίλτρου, καλύπτοντας κάθε γευστική προτίμηση.

Το μενού του νέου καταστήματος περιλαμβάνει, επίσης, τους υγιεινούς φρέσκους χυμούς, τα superfood και protein shakes, τις ποικιλίες τσαγιού και τα υπόλοιπα δροσιστικά ροφήματα, για τα οποία είναι γνωστή η αλυσίδα. Οι λάτρεις του Bean Bar θα βρουν ακόμη αλμυρά snacks, protein bars, energy balls, superfood pots και γευστικά γιαούρτια, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Μεγαλώνουμε, προσφέρουμε σε ακόμα περισσότερες περιοχές την εμπειρία Bean Bar και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο καφέ στο χέρι, είτε για ένα smoothie ή ένα σνακ, θέλουμε τα προϊόντα μας -μαζί με τα θετικά μας vibes- να συντροφεύουν τους φίλους μας στην καθημερινότητά τους, στη βόλτα και στα ψώνια τους. Όπως τα υπόλοιπα Bean Bar, έτσι και το νέο μας κατάστημα δημιουργεί μια οικεία και ευχάριστη εμπειρία, που μετατρέπει την καθημερινότητα σε μια μικρή στιγμή απόλαυσης. Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους του Bean Bar που έχουν αγκαλιάσει το brand και κάθε νέα μας πρόταση».

Μέσα σε τέσσερα χρόνια λειτουργίας, το Bean Bar έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα coffee brands της Κύπρου, συνδυάζοντας ποιοτικά προϊόντα, προσεκτικά επιλεγμένες ποικιλίες καφέ και σνακς με μια φιλοσοφία που εστιάζει στην θετική ενέργεια, στην χαρούμενη ατμόσφαιρα και την ξεχωριστή εμπειρία.

Σήμερα, η αλυσίδα αριθμεί 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο,13 εκ των οποίων βρίσκονται εντός Υπεραγορών Αλφαμέγα. Πρόκειται για τα καταστήματα σε Έγκωμη, Ακρόπολη, Δευτερά, Λατσιά, Αστρομερίτη, Σκαρίνου, Κίτι, Metropolis Mall, Αλφαμέγα Καμάρες και Αλφαμέγα Λάρνακα Κεντρικό, καθώς και στα Πολεμίδια, Κάψαλο και Τριμίκλινη στη Λεμεσό. Τα τέσσερα αυτόνομα (εκτός Αλφαμέγα) καταστήματα βρίσκονται στη Λεωφόρο Μακαρίου στο κέντρο της Λευκωσίας, στη Λεωφόρο Κολωνακίου, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού και στο Ζακάκι, ενώ άλλα δύο καταστήματα λειτουργούν εντός του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Πανεπιστημίου Βυρητού στην Πάφο.

Σημειώνεται ότι η αλυσίδα συνεργάζεται με τις πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού Foody, Bolt και Wolt, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να παραγγέλνουν τα αγαπημένα τους προϊόντα και μέσω του Bean Bar App, παραλαμβάνοντας την παραγγελία τους από το κατάστημα της περιοχής τους.

Bean Bar: Surround yourselves with good coffee & good vibes. https://beanbar.com.cy/