Reuters: Πώς η Ευρώπη σχεδιάζει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία

Καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν για την απειλή που αποτελεί η Ρωσία για την Ευρώπη, σε μια εποχή που ορισμένες χώρες της ηπείρου αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης των ενόπλων δυνάμεών τους.

Η Ρωσία, από μεριάς της αρνείται οποιοδήποτε σχέδιο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο κάθε χώρα αναπτύσσει τις δικές της στρατηγικές προκειμένου να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Ενδεικτικά:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε τον Νοέμβριο σε ένα νέο πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας με υψηλότερες αποδοχές και καλύτερα κίνητρα. Η στρατιωτική θητεία θα παραμείνει εθελοντική, αλλά με την επιλογή υποχρεωτικής επιστράτευσης εάν το πρόγραμμα δεν καταφέρει να προσελκύσει αρκετούς νέους στρατιώτες.

Η χώρα θέλει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών από τους περίπου 180.000 που είναι σήμερα σε 260.000 και να διπλασιάσει τον αριθμό των εφέδρων σε 200.000.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, τις οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2026, θα εισαχθεί ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής και ιατρικού ελέγχου, ενώ κάθε υποχρεωτική επιστράτευση θα υπόκειται σε ξεχωριστή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Θα χρειαστεί τροποποίηση του συντάγματος για να εφαρμοστεί η επιστράτευση και στις γυναίκες.

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία θα δημιουργήσει μια νέα εθελοντική στρατιωτική θητεία για νέους, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 μηνών, θα είναι ανοιχτό σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών και θα είναι αμειβόμενο.

Στόχος είναι να συμμετάσχουν 3.000 άτομα το 2026, αριθμός που θα αυξηθεί σε 10.000 έως το 2030. Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο στόχος του είναι το πρόγραμμα να προσλάβει 50.000 νέους έως το 2035.

Σε γενικές γραμμές, η Γαλλία σκοπεύει να εξασφαλίσει 100.000 εφέδρους έως το 2030, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Μακρόν, από περίπου 47.000 που είναι σήμερα. Οι ένοπλες δυνάμεις της θα ανέρχονται σε περίπου 210.000 έως το 2030.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει το μέγεθος του στρατού σε τουλάχιστον 76.000 στρατιώτες πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2029, καθώς τότε είναι πιθανό να επιτραπεί η επέκταση λόγω της χρηματοδότησης.

Ο στρατός αριθμεί σήμερα σχεδόν 74.000 άτομα και οι εφέδροι περίπου 25.000, ενώ οι συνολικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούν σχεδόν 181.000 άτομα.

Η Βρετανία επικεντρώνεται προς το παρόν στη διατήρηση του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Δεν έχει σχέδια να εισαγάγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

ΔΑΝΙΑ

Η Δανία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας από τέσσερις σε έντεκα μήνες το 2026 και να αυξήσει τον αριθμό των νεοσυλλέκτων από περίπου 5.000 σε 7.500 το 2033.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Η Φινλανδία διατηρεί στρατιωτική δύναμη 280.000 στρατιωτών σε καιρό πολέμου μέσω της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, προσθέτοντας περίπου 20.000 νέους στρατιώτες στις εφεδρικές δυνάμεις κάθε χρόνο. Ωστόσο, η πτώση του ποσοστού γεννήσεων απειλεί να περιορίσει τον αριθμό των εφέδρων στο μέλλον.

Ο αρχηγός της άμυνας της Φινλανδίας, στρατηγός Janne Jaakkola, δήλωσε πρόσφατα στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα YLE ότι τα επόμενα χρόνια η Φινλανδία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ώστε να συμπεριλάβει και τις γυναίκες, οι οποίες επί του παρόντος μπορούν να υπηρετήσουν εθελοντικά.

Οι άνδρες υπόκεινται σε στρατιωτική θητεία μέχρι την ηλικία των 60 ετών, αλλά η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το όριο ηλικίας στα 65 έτη. Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει τις εφεδρικές δυνάμεις της Φινλανδίας από 870.000 στρατιώτες σε περίπου 1 εκατομμύριο το 2031.

ΙΤΑΛΙΑ

Η Ιταλία χρειάζεται επειγόντως μια νέα πολιτική και στρατιωτική μονάδα που θα απασχολεί 5.000 άτομα για την καταπολέμηση των απειλών υβριδικού πολέμου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Guido Crosetto σε στρατηγική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο. Η νέα μονάδα, η οποία θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσε αρχικά να απασχολεί 1.200-1.500 άτομα, με σταδιακή αύξηση σε 5.000, ανέφερε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας έχει δηλώσει ότι η τακτική εκστρατεία πρόσληψης προσωπικού έχει ως στόχο την πρόσληψη 6.000 εθελοντών με «συμβάσεις ορισμένου χρόνου» για το 2026, από 6.500 στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του 2025.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η Ολλανδία επιθυμεί να αυξήσει το προσωπικό του στρατού της από 74.000 σε 200.000 άτομα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της εφεδρικής δύναμης, σύμφωνα με δήλωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NOS τον Μάρτιο.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Πολωνία, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων το 2026, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας τον Νοέμβριο.

Το πρόγραμμα θα είναι εθελοντικό και ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας βασικά μαθήματα ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης και ιατρική εκπαίδευση.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Ρουμανία έχει εντείνει την πρόσληψη εθελοντών από την εποχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, προωθώντας υψηλότερες αμοιβές και στρατιωτική εκπαίδευση.

Παρά τα σταθερά συνολικά νούμερα, πηγές του υπουργείου Άμυνας έχουν δηλώσει ότι η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκπαίδευση και τη διατήρηση υψηλά ειδικευμένου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων πιλότων μαχητικών αεροσκαφών και δυνάμεων εκπαιδευμένων στη χρήση εξοπλισμού αεροπορικής άμυνας και πυραύλων.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών, προσφέροντας τέσσερις μήνες αμειβόμενης εκπαίδευσης και ένα μπόνους ίσο με τρεις ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς μετά την ολοκλήρωση της θητείας.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Η Σουηδία επανέφερε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2017. Φέτος, κατατάχθηκαν λίγο περισσότεροι από 7.000 στρατιώτες, ενώ περίπου 1.000 προσφέρθηκαν εθελοντικά. Ο στόχος της χώρας είναι να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 12.000 έως το 2032.

Η στρατολόγηση αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε στρατιώτες για την επέκταση του στρατού, αλλά η πρόσληψη επαγγελματιών αξιωματικών αποτελεί πιθανώς μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς μεγάλος αριθμός αξιωματικών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο τέλος του 2023, οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας απασχολούσαν 9.700 επαγγελματίες αξιωματικούς, αριθμό που σχεδιάζει να αυξήσει σε τουλάχιστον 11.800 το 2035. Αναμένει ότι ο αριθμός του πολιτικού προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις θα αυξηθεί κατά περίπου 30% τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: cnn.gr