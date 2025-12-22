Προσδιορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα και ύψος αποθέματος από ΚΤΚ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινωσε ότι στη βάση της ετήσιας επανεξέτασης του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII για το 2025, προσδιόρισε την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Eurobank Limited (προηγούμενο όνομα: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ) και την Αlpha Bank Cyprus Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση της συστημικότητας των πιο πάνω πιστωτικών ιδρυμάτων είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, οδήγησε σε αύξηση του ύψους του κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας O-SII για κάθε ένα από τα ιδρύματα που καθορίζονται ως O-SII. Η αύξηση αυτή, αναφέρεται, διασφαλίζει ότι μέρος της κερδοφορίας των εν λόγω ιδρυμάτων κατευθύνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, αντισταθμίζοντας τον υψηλότερο κίνδυνο που ενέχει η συστημική τους σημασία για το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα είχε τυχόν αδυναμία τους.

Επισημαίνεται ότι η ΚΤΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως εθνική μακροπροληπτική αρχή, παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα, με στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών συστημικών κινδύνων. Στο παρόν στάδιο, και πέραν των ήδη αναγνωρισμένων κινδύνων, η ΚΤΚ αναφέρει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του γεωπολιτικού κινδύνου, του κινδύνου χώρας και του κινδύνου συγκέντρωσης.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσθέτει, η ΚΤΚ δύναται να ενεργοποιήσει τα πρόσθετα μακροπροληπτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, με στόχο τον περιορισμό της συσσώρευσης συστημικών κινδύνων και την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΤΑ σημειώνει ότι ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII, ολοκλήρωσε στις 21 Νοεμβρίου 2025 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII για το 2025.

Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, τρία πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ με Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες Βάσης) 4.068, απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, 2,25% και απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, 1,9375%.

Η Eurobank Limited (Προηγούμενη ονομασία: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ) με Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες Βάσης) 3.938, απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, 2,00% και απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, 1,50%.

Τέλος, η Αlpha Bank Cyprus Ltd με Συνολική Βαθμολογία (Μονάδες Βάσης) 1.023, απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, 0,50% και απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, 0,25%.

Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.centralbank.cy/el/financial-stability/macroprudential-policy-decisions/o-sii-capital-buffer-for-other-systemically-important-institutions-credit-institutions.

Πηγή: ΚΥΠΕ