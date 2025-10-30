Νέα Country Manager για την Emirates Κύπρου

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, ανακοίνωσε τον διορισμό της κα. Samia Almudhareb ως νέας Country Manager για την Κύπρο, με ισχύ από τον Νοέμβριο του 2025.

Η κα. Almudhareb εντάχθηκε στην Emirates στις αρχές του 2024 ως Διευθύντρια Εμπορικής Υποστήριξης, μετά από τετράμηνη απόσπαση στο σταθμό της αεροπορικής εταιρείας στο Βιετνάμ, όπου υποστήριξε την ομάδα εμπορικών λειτουργιών. Πριν από την ένταξή της στην Emirates, εργάστηκε στη Δημοτική Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης του Ντουμπάι (DEWA), κατέχοντας διάφορες θέσεις που της προσέφεραν σημαντική εμπειρία στους τομείς της μηχανικής, της βιωσιμότητας και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Αριζόνα (Arizona State University) με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η κα. Almudhareb κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Συστημάτων Μηχανικής από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σαράγια (American University of Sharjah).

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο και να εκπροσωπώ την Emirates στην Κύπρο», δήλωσε η κα. Almudhareb. «Η Κύπρος είναι μια δυναμική και πολλά υποσχόμενη αγορά, και ανυπομονώ να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας και να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες στους πελάτες μας, αναπτύσσοντας παράλληλα περαιτέρω τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για την αεροπορική εταιρεία».

Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων της, η κα. Almudhareb θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εμπορικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Emirates στην Κύπρο, επιβλέποντας τις πωλήσεις, τις υπηρεσίες επιβατών, το φορτίο και τις αερολιμενικές λειτουργίες.

Η Emirates πραγματοποιεί καθημερινά απευθείας πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Ντουμπάι και τη Μάλτα με αεροσκάφη Boeing 777-300ER, τα μεγαλύτερα επιβατικά αεροσκάφη που λειτουργούν στην αγορά. Μέσω του κόμβου της στο Ντουμπάι, η Emirates προσφέρει στους Κύπριους ταξιδιώτες συνδέσεις με πάνω από 150 προορισμούς σε έξι ηπείρους.