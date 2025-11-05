Το «Around the table» από τη Mastercard ολοκληρώθηκε, προσφέροντας μια ανεκτίμητη γαστρονομική εμπειρία στην Κύπρο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Around the table από τη Mastercard, η γαστρονομική πρωτοβουλία που φέτος ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Κύπρο, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, έμπνευσης και τοπικού χαρακτήρα.

Από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, επιλεγμένα κορυφαία εστιατόρια σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου δημιούργησαν ειδικά menu των 25€, 45€ ή 60€/άτομο, αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard, προσκαλώντας τους σε ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες.

Η πρωτοβουλία, που έχει ήδη αγαπηθεί στην Αθήνα, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι η γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, έκφρασης και έμπνευσης. Στην κυπριακή της εκδοχή, το Around the table ανέδειξε τη δημιουργικότητα των Κυπρίων σεφ, τη χρήση τοπικών υλικών και τη σύγχρονη προσέγγιση της παραδοσιακής κουζίνας, φέρνοντας στο προσκήνιο την αυθεντική γευστική ταυτότητα του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του Around the table, τα εστιατόρια που συμμετείχαν μετέτρεψαν το γαστρονομικό γεγονός σε μια priceless εμπειρία, στην οποία το κοινό απόλαυσε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, γεμάτο δημιουργικότητα και τοπικό χαρακτήρα. Κάθε μενού είχε τη δική του υπογραφή, όμως όλες οι βραδιές μοιράζονταν μια κοινή φιλοσοφία: να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Η Ματίνα Τζώρτζη, Head of Consumer Marketing & Communications της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Το Around the Table στην Κύπρο ήταν κάτι περισσότερο από ένα γαστρονομικό γεγονός – ήταν μια γιορτή της δημιουργικότητας, της γεύσης και της αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας. Νιώθουμε περήφανοι που το κοινό αγκάλιασε την πρωτοβουλία και που καταφέραμε να φέρουμε κοντά ανθρώπους μέσα από τη γευστική μας κληρονομιά. Γιατί στο τραπέζι δεν μοιραζόμαστε μόνο φαγητό – μοιραζόμαστε στιγμές που μας ενώνουν.»

Το φετινό Around the table έθεσε τα θεμέλια μιας νέας γαστρονομικής πρότασης, που έχει στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός και στην Κύπρο. Με την υπογραφή της Mastercard, την πρωτοβουλία «Around the table» ανέπτυξε και ενορχήστρωσε η Toposophy αναδεικνύοντας την κυπριακή γαστρονομική ταυτότητα και προσφέροντας στους κατόχους καρτών Mastercard στιγμές που αξίζει να τις ζεις.