Με ζημιές έκλεισε το Χρηματιστήριο τη Δευτέρα

Με ζημίες ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Δευτέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 276,41 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 0,25%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης ζημίες της τάξης του 0,26%, κλείνοντας στις 167,64 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στο €1.013.774,47.

Πτώση κατέγραψαν και σχεδόν όλοι οι επιμέρους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς, πλην του δείκτη των Ξενοδοχείων, ο οποίος έκλεισε στις 2.069,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36%.

Συγκεκριμένα, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε στις 1.869,65 μονάδες, καταγράφοντας ζημίες σε ποσοστό 0,16%, η Κύρια Αγορά στις 222,78 μονάδες με απώλειες 0,40% και οι Επενδυτικές Εταιρείες στις 3.046,67 μονάδες, με πτώση 0,90%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €842.118 (άνοδος 0,76% - τιμή κλεισίματος €8), της Δήμητρα Επενδυτική με €55.482,03 (πτώση 0,95% - τιμή κλεισίματος €1,56), της Louis Plc με €36.359,12 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,125), της Eurobank Holdings με €25.815,76 (άνοδος 0,56% - τιμή κλεισίματος €3,58) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με 14.795,56 (πτώση 2,40% - τιμή κλεισίματος €1,22).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 7 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 222.

Εξάλλου, το ΧΑΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρεται στην παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ και ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Ειδικού Διαπραγματευτή Eurobank Equities.

«Σημαντικό ορόσημο για το Κυπριακό Χρηματιστήριο, συνιστά η έναρξη της παράλληλης διαπραγμάτευσης των 3.631.510.801 συνήθων μετοχών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ονομαστικής αξίας €0.22, στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 2025. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας Eurobank A.E. είναι ήδη εισηγμένες και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών» προστίθεται.

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., αποτελεί μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε βασικές αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Όμιλος της Eurobank έχει διεθνή παρουσία σε τέσσερις χώρες εκτός Ελλάδας, με δραστηριότητες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), χαιρετίζει την επιλογή αυτή της Τράπεζας Eurobank A.E., για παράλληλη εισαγωγή των τίτλων της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και τη δυνατότητα για αξιοποίηση και του ΧΑΚ προς περαιτέρω εταιρική ανάπτυξη.

«Σημαντικό επίσης ορόσημο για το Κυπριακό Χρηματιστήριο, αποτελεί και ταυτόχρονα (από τις 19/12/25), η ενεργοποίηση του Μέλους Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως ο πρώτος Ειδικός Διαπραγματευτής («Market Maker») στην Αγορά του ΧΑΚ, για σκοπούς έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί της μετοχής της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής, με την ενεργό συμμετοχή του στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, δύναται με το ρόλο που διαδραματίζει, να ενισχύει την εμπορευσιμότητα μίας μετοχής, προσφέροντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις χρηματιστηριακές Αγορές, θεσμός που λειτουργεί με επιτυχία σε ευρεία βάση, στις διεθνές αγορές» προστίθεται.

Σημειώνεται ότι στην «επιτυχή πραγμάτωση των νέων αυτών αναπτυξιακών σχεδιασμών του ΧΑΚ, συνέβαλε και η πολύ στενή συνεργασία του Οργανισμού με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με το οποίο για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε σύνδεση (standard link) μεταξύ των Αποθετηρίων των δύο Οργανισμών (ΧΑΚ και ΑΤΗΕΧ - ΕΛΚΑΤ), ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί η παράλληλη εισαγωγή των αξιών αυτών και στο ΧΑΚ και οι μεταφορές αξιών μεταξύ των δύο Αγορών και Αποθετηρίων».

Πηγή: ΚΥΠΕ