Τέλος στις αποσπάσεις μετά από προαγωγή εκπαιδευτικών – Ομόφωνη απόφαση της Βουλής

Ομόφωνα ενέκρινε σήμερα το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων την πρόταση νόμου του προέδρου της Επιτροπής Παιδείας, Παύλου Μυλωνά, η οποία έτυχε στήριξης από το σύνολο των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και θέτει τέλος στο φαινόμενο εκπαιδευτικοί που προάγονται να παραμένουν σε καθεστώς απόσπασης.

Η ρύθμιση αφορά τόσο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας όσο και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, με εξαίρεση περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ασκούν συγκεκριμένα συνδυαστικά καθήκοντα.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε με 45 θετικές ψήφους και πλέον μετουσιώνεται σε νόμο. Με τη νέα νομοθεσία, εκπαιδευτικός που λαμβάνει προαγωγή ενώ βρίσκεται σε απόσπαση θα τοποθετείται σε σχολική μονάδα, όπου θα ασκεί τα καθήκοντα της θέσης προαγωγής του.