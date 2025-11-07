Εκατομμυριούχος με μόλις 10 ευρώ!

Ένας συμπατριώτης μας, είχε την τύχη με το μέρος του, αφού ήταν ο μοναδικός νικητής του παιχνιδιού ΤΖΟΚΕΡ του ΟΠΑΠ στην κλήρωση της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025.

Ο τυχερός Κύπριος παίκτης άκουσε την τύχη του και αυτή του έτυχε πολλαπλά! Κατέθεσε το δελτίο του αξίας μόλις 10 (δέκα) ευρώ στο πρακτορείο του κ. Ανδρέα Στυλιανού στη Λακατάμια και οι αριθμοί 25, 33, 36, 38, 41 με Τζόκερ το 12, του έδωσαν συνολικά €3.221.064,72. Ποσό μεγαλύτερο από τα κέρδη της πρώτης κατηγορίας 5+1 (2.321.060,00) αφού το δελτίο που κατέθεσε του απέφερε και εννέα επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία (5άρια) με 100,000 ευρώ για την κάθε μία.

Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο ποσό το οποίο κέρδισε Κύπριος νικητής του ΤΖΟΚΕΡ ήταν 16.428.349,89, τον Φεβρουάριο του 2017.

Για πολλοστή φορά το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ μετατρέπει σε εκατομμυριούχους απλούς πολίτες της Κύπρου, οι οποίοι συνολικά τα τελευταία 22 χρόνια έχουν κερδίσει από τα παιχνίδια ΟΠΑΠ, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ!

Κερδισμένοι όμως δεν είναι μόνο οι παίκτες των παιχνιδιών ΟΠΑΠ αλλά και η ίδια η Πολιτεία μέσω της σχετικής φορολογίας των κερδών. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι μόνο για το ποσό που κέρδισε ο νικητής της κλήρωσης της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025, ο φόρος ανέρχεται στις €643.212,94 (ευρώ).

Ο ΟΠΑΠ Κύπρου συγχαίρει τον μεγάλο νικητή του ΤΖΟΚΕΡ και του εύχεται τα καλύτερα! Ταυτόχρονα, ως μέλος πλέον της Allwyn, μιας εταιρίας παγκόσμιας εμβέλειας, ο ΟΠΑΠ Κύπρου θα συνεχίσει υπεύθυνα να προσφέρει στους παίκτες των παιχνιδιών του, καινοτομία και ακόμη πιο δυνατές εμπειρίες!