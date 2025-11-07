Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Εκατομμυριούχος με μόλις 10 ευρώ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Ο μεγάλος τυχερός του Τζόκερ στην Κύπρο

Ένας συμπατριώτης μας, είχε την τύχη με το μέρος του, αφού ήταν ο μοναδικός νικητής του παιχνιδιού ΤΖΟΚΕΡ του ΟΠΑΠ στην κλήρωση της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025.

Ο τυχερός Κύπριος παίκτης άκουσε την τύχη του και αυτή του έτυχε πολλαπλά! Κατέθεσε το δελτίο του αξίας μόλις 10 (δέκα) ευρώ στο πρακτορείο του κ. Ανδρέα Στυλιανού στη Λακατάμια και οι αριθμοί  25, 33, 36, 38, 41 με Τζόκερ το 12, του έδωσαν συνολικά €3.221.064,72. Ποσό μεγαλύτερο από τα κέρδη της πρώτης κατηγορίας 5+1 (2.321.060,00) αφού το δελτίο που κατέθεσε του απέφερε και εννέα επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία (5άρια) με 100,000 ευρώ για την κάθε μία.

Υπενθυμίζουμε ότι το μεγαλύτερο ποσό το οποίο κέρδισε Κύπριος νικητής του ΤΖΟΚΕΡ ήταν 16.428.349,89, τον Φεβρουάριο του 2017.

Για πολλοστή φορά το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ μετατρέπει σε εκατομμυριούχους απλούς πολίτες της Κύπρου, οι οποίοι συνολικά τα τελευταία 22 χρόνια έχουν κερδίσει από τα παιχνίδια ΟΠΑΠ, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ!

Κερδισμένοι όμως δεν είναι μόνο οι παίκτες των παιχνιδιών ΟΠΑΠ αλλά και η ίδια η Πολιτεία μέσω της σχετικής φορολογίας των κερδών. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι μόνο για το ποσό που κέρδισε ο νικητής της κλήρωσης της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025, ο φόρος ανέρχεται στις  €643.212,94 (ευρώ).

Ο ΟΠΑΠ Κύπρου συγχαίρει τον μεγάλο νικητή του ΤΖΟΚΕΡ και του εύχεται τα καλύτερα! Ταυτόχρονα, ως μέλος πλέον της Allwyn, μιας εταιρίας παγκόσμιας εμβέλειας, ο ΟΠΑΠ Κύπρου θα συνεχίσει υπεύθυνα να προσφέρει στους παίκτες των παιχνιδιών του, καινοτομία και ακόμη πιο δυνατές εμπειρίες!

Tags

ΟΠΑΠ Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα