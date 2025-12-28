Η κακοκαιρία «έπνιξε» τη Νέα Υόρκη στο χιόνι - Χάος στις μετακινήσεις και τα αεροδρόμια

Η Νέα Υόρκη «ξύπνησε» καλυμμένη από πυκνό χιόνι, καθώς μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις και σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης το Central Park κατέγραψε 11 εκατοστά χιονιού, την υψηλότερη ποσότητα από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε άλλες περιοχές της πολιτείας σημειώθηκαν έως και περίπου 19 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόχολ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περισσότερες από τις μισές κομητείες της πολιτείας, προετοιμάζοντας τις αρχές για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων συνθηκών.

Παρόμοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί και στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ.

Η κακοκαιρία έχει πλήξει ιδιαίτερα τις μετακινήσεις: πάνω από 1.500 πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της ευρύτερης περιοχής, με τα αεροδρόμια JFK, LaGuardia και Newark Liberty να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Οι συνολικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη τη βορειοανατολική χώρα ξεπερνούν τις 9.000, αφήνοντας πολλούς ταξιδιώτες εγκλωβισμένους στις αίθουσες αναμονής εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Καθώς η καταιγίδα υποχώρησε το πρωί του Σαββάτου, οι θερμοκρασίες παρέμειναν κάτω από το μηδέν, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι ολισθηροί και επικίνδυνοι. Η NWS προειδοποίησε ότι το λιώσιμο του χιονιού μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνο «μαύρο πάγο» σε οδούς και γέφυρες.

Ακόμη και πέρα από τη Νέα Υόρκη, η κακοκαιρία έχει επηρεάσει ευρύτερα περιοχές του βορρά και του Κονέκτικατ, με τοπικές χιονοπτώσεις που ξεπέρασαν τα 23 εκ. (9 ίντσες) σε ορισμένα μέρη.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo 🎥 @spencerplatt1 👉 https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Η κακοκαιρία πέφτει πάνω στις μεγάλες μετακινήσεις λόγω των εορτών, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι προετοιμασμένοι για δύσκολες συνθήκες στους δρόμους.

Με πληροφορίες από BBC / Reuters