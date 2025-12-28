Έξαρση γρίπης και αναπνευστικών ιών - Τι συστήνει το Υπουργείο Υγείας

Την ανάγκη για προστασία από λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού συστήματος επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας με ανακοίνωσή του προς το κοινό τα ατομικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός.

Λόγω της αυξημένης δραστηριότητας των αναπνευστικών ιών (κυρίως της εποχικής γρίπης), το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει στο κοινό την ανάγκη για τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα. Συστήνει, επίσης, να αποφεύγονται τα αγγίγματα στο πρόσωπο και συγκεκριμένα τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, που αποτελούν πύλες εισόδου των ιών στον οργανισμό.

Ακόμα, καλεί το κοινό να περιορίσει τις επαφές όσο είναι δυνατό, με άτομα που ήδη νοσούν και έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, ειδικά για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σημειώνει, εξάλλου, ότι ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Αναφέρει, μάλιστα, ότι με βάση την εκτίμηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι μέτριος.

Ο κίνδυνος εκτιμάται ως υψηλός για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης (άτομα άνω των 65 ετών, άτομα με υποκείμενα μεταβολικά, πνευμονικά, καρδιαγγειακά, νευρομυϊκά και άλλα χρόνια νοσήματα, έγκυες ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα, καθώς και άτομα που ζουν σε κλειστές δομές, όπως οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας), σημειώνει.

Το Υπουργείο καλεί το κοινό, αν παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (έντονο βήχα, πυρετό, ρινική καταρροή), να περιοριστεί στο σπίτι για τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την υποχώρησή τους. Συστήνει κατά το φτάρνισμα να καλύπτεται το στόμα και η μύτη με χαρτομάντηλο ή με την εσωτερική περιοχή του αγκώνα, να χρησιμοποιείται μάσκα σε συνθήκες συγχρωτισμού και να συμβουλεύεται ο καθένας τον προσωπικό ιατρό ή τις Υπηρεσίες Εφημερίας Προσωπικών Ιατρών του ΓεΣΥ.

Το Υπουργείο Υγείας, καταλήγει, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώσει το κοινό αν υπάρξουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα».

