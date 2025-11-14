STEPHANIS – Έρχεται νέο υπερσύγχρονο κατάστημα στη Λάρνακα!

Το Δίκτυο Καταστημάτων STEPHANIS ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη δημιουργία ενός νέου, υπερσύγχρονου καταστήματος στη Λάρνακα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και ποιοτική εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το νέο κατάστημα θα ανεγερθεί στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (πρώην Στρατηγού Τιμάγια), λίγο πριν από τον κυκλικό κόμβο του Λιμανιού, μόλις 3 λεπτά μακριά με αυτοκίνητο από το υφιστάμενο κατάστημα Stephanis.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει 2.500 τ.μ. εκθεσιακούς χώρους σε δύο ορόφους, καθώς και 1.000 τ.μ. αποθήκη σε τρίτο, ξεχωριστό όροφο, ανεβάζοντας το συνολικό του μέγεθος στα 3.500 τ.μ.

Θα προσφέρεται άνετο, στεγασμένο και φυσικά δωρεάν parking 52 θέσεων για όλους τους πελάτες στο ισόγειο, ενώ η πρόσβαση στο κατάστημα θα είναι δυνατή μέσω ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών.

Η νέα αυτή επένδυση έρχεται ως συνέχεια του ανοίγματος του μεγαλύτερου έως τώρα καταστήματος STEPHANIS στην Έγκωμη Λευκωσίας το 2023. Με την ολοκλήρωσή του, το νέο κατάστημα της Λάρνακας αναμένεται να αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο κατάστημα STEPHANIS στην Κύπρο.

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και το επίσημο άνοιγμα προγραμματίζεται για το 2027.

Το νέο κτίριο θα στεγάζει όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων τεχνολογίας, όπως Κινητή Τηλεφωνία, Υπολογιστές, Τηλεοράσεις, Ήχο, Gaming, Ενέργεια, καθώς και μικρές και μεγάλες Οικιακές Συσκευές και εποχιακά είδη, ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας σε έναν ενιαίο χώρο.

Το Δίκτυο Καταστημάτων STEPHANIS έχει παρουσία στην πόλη της Λάρνακας από το 2005, όταν η εταιρεία άρχισε να εξυπηρετεί την περιοχή με μικρότερα καταστήματα. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ανταποδώσουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος της Λάρνακας όλα αυτά τα χρόνια, προσφέροντας πίσω στην πόλη το υπερσύγχρονο κατάστημα τεχνολογίας που της αξίζει, το μεγαλύτερο κατάστημα STEPHANIS στην Κύπρο.