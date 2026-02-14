Ανάπτυξη 3,75% το 2025 για την κυπριακή οικονομία, νίκησε τις προβλέψεις

Υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις κινήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά της σε ένα περιβάλλον διεθνών αβεβαιοτήτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat, ο ρυθμός μεγέθυνσης για το σύνολο του έτους διαμορφώνεται στο 3,75%, ξεπερνώντα...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!