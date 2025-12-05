Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει τη νέα Virtual Κάρτα

Με κεντρικό μήνυμα «Η κάρτα που ζει στο κινητό σου», η νέα Virtual Κάρτα της Τράπεζας Κύπρου φέρνει την εμπειρία των online αγορών στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Συνδυάζει ευελιξία, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας στους πελάτες έναν έξυπνο τρόπο να πραγματοποιούν online πληρωμές, συνδρομές και αγορές με απόλυτο έλεγχο.

💳 Πλήρως ψηφιακή

H Virtual Κάρτα είναι γεννημένη για τον κόσμο του διαδικτύου:

Δεν εκδίδεται σε πλαστική μορφή.

Τα στοιχεία της είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής BoC Αpp.

Ο πελάτης την προσθέτει στο ψηφιακό του wallet (π.χ. Apple Wallet, Google Wallet) και ξεκινά αμέσως online αγορές, χωρίς καμία αναμονή.

🛍️ Η κάρτα για τις online συναλλαγές σου

Η Virtual Κάρτα είναι ιδανική για κάθε είδους online συναλλαγή:

Αγορές σε e - shops : Από ρούχα και gadgets μέχρι είδη σπιτιού.

: Από ρούχα και gadgets μέχρι είδη σπιτιού. Πληρωμές συνδρομών : Netflix, Spotify, gaming και άλλες υπηρεσίες.

: Netflix, Spotify, gaming και άλλες υπηρεσίες. Σύνδεση με δικό της λογαριασμό: Ο πελάτης μεταφέρει χρήματα μόνο όταν θέλει να αγοράσει κάτι online.

🔐 Απόλυτος έλεγχος και μηδενικό κόστος

Διαχείριση μέσω app : Ο χρήστης βλέπει το υπόλοιπο και τις συναλλαγές του σε πραγματικό χρόνο.

: Ο χρήστης βλέπει το υπόλοιπο και τις συναλλαγές του σε πραγματικό χρόνο. Χωρίς ετήσια συνδρομή : Οικονομική και πρακτική επιλογή για όλους.

: Οικονομική και πρακτική επιλογή για όλους. Βαθμοί με το σχέδιο Ανταμοιβή: Κερδίζεις βαθμούς ανταμοιβής με κάθε συναλλαγή στους εμπόρους που συμμετέχουν στο σχέδιο.

⚡ Άμεση απόκτηση – Χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα

Η Virtual Κάρτα αποκτάται αποκλειστικά από το BoC Αpp εύκολα και γρήγορα.

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, Κατερίνα Οικονομίδου, δηλώνει: «Η νέα Virtual Κάρτα προσφέρει στους πελάτες μας ευελιξία, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές συναλλαγές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».