Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει τη νέα Virtual Κάρτα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κάρτα που ζει στο κινητό σου – και αγοράζει online!

Με κεντρικό μήνυμα «Η κάρτα που ζει στο κινητό σου», η νέα Virtual Κάρτα της Τράπεζας Κύπρου φέρνει την εμπειρία των online αγορών στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Συνδυάζει ευελιξία, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας στους πελάτες έναν έξυπνο τρόπο να πραγματοποιούν online πληρωμές, συνδρομές και αγορές με απόλυτο έλεγχο.

💳 Πλήρως ψηφιακή

H Virtual Κάρτα είναι γεννημένη για τον κόσμο του διαδικτύου:

  • Δεν εκδίδεται σε πλαστική μορφή.
  • Τα στοιχεία της είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής BoC Αpp.
  • Ο πελάτης την προσθέτει στο ψηφιακό του wallet (π.χ. Apple Wallet, Google Wallet) και ξεκινά αμέσως online αγορές, χωρίς καμία αναμονή.

🛍️ Η κάρτα για τις online συναλλαγές σου

Η Virtual Κάρτα είναι ιδανική για κάθε είδους online συναλλαγή:

  • Αγορές σε e-shops: Από ρούχα και gadgets μέχρι είδη σπιτιού.
  • Πληρωμές συνδρομών: Netflix, Spotify, gaming και άλλες υπηρεσίες.
  • Σύνδεση με δικό της λογαριασμό: Ο πελάτης μεταφέρει χρήματα μόνο όταν θέλει να αγοράσει κάτι online.

🔐 Απόλυτος έλεγχος και μηδενικό κόστος

  • Διαχείριση μέσω app: Ο χρήστης βλέπει το υπόλοιπο και τις συναλλαγές του σε πραγματικό χρόνο.
  • Χωρίς ετήσια συνδρομή: Οικονομική και πρακτική επιλογή για όλους.
  • Βαθμοί με το σχέδιο Ανταμοιβή: Κερδίζεις βαθμούς ανταμοιβής με κάθε συναλλαγή στους εμπόρους που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Άμεση απόκτηση – Χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα

Η Virtual Κάρτα αποκτάται αποκλειστικά από το BoC Αpp εύκολα και γρήγορα.

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Καρτών της Τράπεζας Κύπρου, Κατερίνα Οικονομίδου, δηλώνει: «Η νέα Virtual Κάρτα προσφέρει στους πελάτες μας ευελιξία, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές συναλλαγές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».

Tags

Τράπεζα Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα