Όμηρος 2.0: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανανεώνει τη διδασκαλία της Ιλιάδας και της Οδύσσειας

Η διδασκαλία των Ομηρικών Επών αποτελεί εδώ και χρόνια μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους φιλολόγους, καθώς πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ουσιαστικά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Στην εποχή της ψηφιακής εκπαίδευσης, όμως, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέους δρόμους, προσφέροντας εργαλεία που καθιστούν τα έπη πιο προσιτά, σύγχρονα και δημιουργικά.

Σε αυτή τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα έρχεται να ανταποκριθεί το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο «Όμηρος 2.0», που διοργανώνει η εκπαιδευτική ομάδα @heromathesis (Στέφανος Αλιφιεράκης και Μαρία Παυλοπούλου), σε συνεργασία με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και Καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης, Σάββα Χατζηχριστοφή.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., αποκλειστικά online, και απευθύνεται σε φιλολόγους και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντάξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία των Ομηρικών Επών.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν πρακτικοί τρόποι αξιοποίησης εργαλείων όπως το HeyGen, το Canva και το NotebookLM, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανό εργαστήριο δημιουργίας ψηφιακού υλικού, όπου θα υλοποιηθεί το πρωτότυπο project «Το Ψηφιακό Ημερολόγιο της Πηνελόπης», με χρήση κειμένων και εικόνων που παράγονται μέσω ΤΝ.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το ανανεωμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο “AI Odyssey”, ένα ολοκληρωμένο υλικό με έτοιμες δραστηριότητες και εφαρμογές ΤΝ ειδικά σχεδιασμένες για τη διδασκαλία της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.

Το «Όμηρος 2.0» δεν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια νέα πραγματικότητα που ενισχύει τον ρόλο του φιλολόγου, εμπλουτίζοντας τη διδακτική πράξη με σύγχρονα, δημιουργικά και αποτελεσματικά εργαλεία.

