Live Chat στο 1450 για θέματα επιδομάτων πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Όσα πρέπει να ξέρετε

Λειτούργησε η νέα υπηρεσία διαδικτυακής επικοινωνίας Live Chat στον αριθμό 1450, προσφέροντας στους πολίτες ένα ακόμη κανάλι άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης για ζητήματα που αφορούν την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωσή του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι «η υπηρεσία Live Chat, η οποία αναπτύχθηκε και λειτουργεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εξυπηρετεί ερωτήματα γενικής φύσεως που αφορούν τις διαδικασίες της ΥΔΕΠ και των ΥΚΑ, και παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο αιτημάτων και αιτήσεων που αφορούν τις Υπηρεσίες αυτές».

Η υπηρεσία παρέχεται σε ελληνικά και αγγλικά και είναι διαθέσιμη μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: https://www.gov.cy/mlsi και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας: https://www.gov.cy/dmsw

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, με τη λειτουργία του Live Chat, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσα ενημέρωση εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια, μειώνοντας την ταλαιπωρία και τους χρόνους αναμονής.

Λειτουργοί του κέντρου εξυπηρέτησης θα μπορούν σε ζωντανό χρόνο να παρέχουν εξατομικευμένες απαντήσεις για όλα τα σχετικά θέματα, με αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης προς τον πολίτη.

Επίσης, με το Live Chat, οι υπηρεσίες κάνουν πράξη τον στόχο για πιο σύγχρονη, προσιτή και αποτελεσματική επικοινωνία με τον πολίτη αξιοποιώντας τα χρήσιμα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία.

Το κέντρο επικοινωνίας 1450 λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 08:00–17:00, ως ενιαίο σημείο ενημέρωσης για όλα τα θέματα που αφορούν τα επιδόματα και τις παροχές των δύο υπηρεσιών.