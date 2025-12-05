Ο νικητής του Alpha Spend & Win Οκτωβρίου ταξιδεύει στη Σιγκαπούρη και το Μπαλί

Η Alpha Bank Κύπρου ταξιδεύει τον τυχερό νικητή της κλήρωσης Οκτωβρίου του προγράμματος Alpha Spend & Win στην καρδιά της Ασίας, από την εντυπωσιακή Σιγκαπούρη μέχρι το ονειρικό Μπαλί. Ένα μοναδικό δώρο που συνδυάζει τον σύγχρονο ρυθμό μιας από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις του κόσμου, με τη γαλήνη και την ομορφιά ενός από τους πιο μαγευτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Γης.

Το ταξίδι, διάρκειας οκτώ ημερών για δύο άτομα, περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, έξι διανυκτερεύσεις στο Μπαλί και δύο στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, καθώς και μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια και τα ξενοδοχεία. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τρεις ημερήσιες εκδρομές με ξεναγό και τρία επιλεγμένα γεύματα στο Μπαλί, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία που συνδυάζει εξωτική φύση, πλούσια κουλτούρα και απόλυτη χαλάρωση.

Από τη ζωντανή ενέργεια και την αστική κομψότητα της Σιγκαπούρης μέχρι τη φυσική ομορφιά και τη γαλήνη του Μπαλί, κάθε προορισμός προσφέρει κάτι διαφορετικό και μοναδικό.

Η συμμετοχή των Πελατών στην κλήρωση του Οκτωβρίου, απέδειξε ξανά τη μεγάλη απήχηση του προγράμματος Alpha Spend & Win, το οποίο μετατρέπει τις καθημερινές συναλλαγές με κάρτες Mastercard της Alpha Bank Κύπρου, σε ευκαιρίες για συναρπαστικά δώρα και εμπειρίες ζωής. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τον επόμενο προορισμό του Νοεμβρίου να μεταφέρει έναν τυχερό Πελάτη στην Ιαπωνία, σε ένα ταξίδι όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία και την τεχνολογία.

Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος και στη μεγάλη Bonus Κλήρωση, με εντυπωσιακά δώρα:

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology , από τη Cyprus Import Corporation.

, από τη Πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 έκαστη, από τα καταστήματα VE Very Exclusive της Vassos Eliades, για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων.

Κάθε €1 συναλλαγών με κάρτα Mastercard της Alpha Bank Κύπρου αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίων συναλλαγών τα €800, ενώ για τη συμμετοχή στη Bonus Κλήρωση απαιτείται συνολικό ποσό συναλλαγών €6.000 για όλη την περίοδο του προγράμματος.

Η Alpha Bank Κύπρου συγχαίρει θερμά τον νικητή της κλήρωσης Οκτωβρίου και προσκαλεί όλους τους Πελάτες της να συνεχίσουν να πραγματοποιούν τις αγορές τους με κάρτες Mastercard, διεκδικώντας τα μοναδικά δώρα και τις εμπειρίες που ακολουθούν.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στο www.alphabank.com.cy.