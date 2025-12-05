Eurovision 2026: Τέσσερις χώρες αποσύρονται από τον διαγωνισμό λόγω συμμετοχής του Ισραήλ

Αποσύρονται από τον διαγωνισμό της φετινής Eurovision η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην απόφαση να μην αποκλειστεί τελικά το Ισραήλ από τον διαγωνισμό.

Αντιδρούν αυτές οι χώρες, επικαλούμενες πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Πιο αναλυτικά, πολλές χώρες είχαν ζητήσει να γίνει ψηφοφορία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την Eurovision, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Η πλειοψηφία όμως αποφάσισε όμως ότι δεν χρειάζεται ψηφοφορία. Αντί γι’ αυτό ενέκριναν νέους, αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Έτσι, μπορεί λοιπόν το Ισραήλ να συνεχίσει να διαγωνίζεται κανονικά στη Eurovision.

Η Ισπανία, Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία δεν θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ενώ η Ισλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία και Σουηδία θα ανακοινώσουν τι πρόκειται να κάνουν.

Από την άλλη, η Γερμανία είχε απειλήσει να αποχωρήσει αν έφευγε το Ισραήλ, το ίδιο και η Αυστρία.

Όλα αυτά στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης στη Γενεύη, όπου μέλη της είναι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί από 56 χώρες.

Να σημειωθεί, ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είπε ότι είναι μια εκτιμητή χειρονομία αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας που συμβολίζει τη νίκη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να φιμώσουν το Ισραήλ και να διαδώσουν το μίσος.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε κατηγορηθεί ότι παρενέβη για να ενισχύσει τη θέση της υποψήφιας της φετινής με μια τεράστια διαφημιστική καμπάνια, προτρέποντας ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη να ψηφίσουν το ισραηλινό τραγούδι.

Οι διοργανωτές της Eurovision ανακοίνωσαν ότι αλλάζουν πλέον οι κανόνες. και πλέον οι fans θα μπορούν να ψηφίζουν μόνο δέκα φορές ο καθένας αντί για είκοσι και ότι θα ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του εντοπισμού συντονισμένης ψηφοφορίας, ενώ επανέρχεται η κριτική επιτροπή στους ημιτελικούς.

Η Κύπρος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», το ΡΙΚ ψήφισε υπέρ της παραμονής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan και κατ' επέκταση της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, θεωρώντας πως πρόκειται καταρχάς για ένα πολιτιστικό γεγονός και καμιά συμμετοχή κάποιας χώρας ή έστω νίκη της δεν έχει επηρεάσει γενικότερα τις πολιτικές εξελίξεις.

