Νεκρός ο ηγέτης ένοπλης συμμορίας που υποστήριζε το Ισραήλ εντός της Γάζας

Νεκρός είναι ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτης ένοπλης συμμορίας στη Γάζα, την οποία υποστήριζε το Ισραήλ ως αντίβαρο στη Χαμάς.

Η συγκεκριμένη συμμορία διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητές που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, τον θάνατό του επιβεβαίωσαν οι «Λαϊκές Δυνάμεις», όπως μετονομάστηκε πρόσφατα η συγκεκριμένη συμμορία και ισραηλινά ΜΜΕ.

Η πλειονότητα των Παλαιστινίων θεωρούσαν τον Αμπού Σαμπάμπ συνεργάτη του Ισραήλ.

Ο Αμπού Σαμπάμπ, περίπου 30 ετών και προερχόμενος από τη φυλή των Βεδουίνων Ταραμπίν της νότιας Γάζας, ήταν σχεδόν άγνωστος στον παλαιστινιακό θύλακα μέχρι την εμφάνισή του ως αρχηγός μιας πολιτοφυλακής πέρσι που ήταν γνωστή και με το όνομα του ηγέτη της.

Αρχικά επισήμως ονομαζόταν «Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία», αλλά στη συνέχεια πήρε το όνομα «Λαϊκές Δυνάμεις».

Σύμφωνα με το AJ, η συγκεκριμένη συμμορία διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητές που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ, με κέντρο τη Ράφα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτοφυλακή δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Παλαιστινίων λόγω και του εγκληματικού παρελθόντος του Αμπού Σαμπάμπ.

Όπως υπενθυμίζει το AJ, ο Αμπού Σαμπάμπ είχε φυλακιστεί από τις παλαιστινιακές αρχές στη Γάζα για αρκετά χρόνια με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών πριν αποδράσει από τη φυλακή στις αρχές του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Επίσης, είχε σχέσεις με το ISIL (ISIS).

Η συμμορία του κατηγορούνταν συχνά για την υφαρπαγή προμηθειών που προορίζονταν για τους πεινασμένους Παλαιστίνιους.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις παλαιστινιακών μέσων για τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ:

Το Ισραήλ είχε παραδεχτεί επισήμως, με δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι εξοπλίζει τέτοιες πολιτοφυλακές στη Γάζα εναντίον της Χαμάς και των άλλων οργανώσεων της παλαιστινιακής αντίστασης.

Πηγή: in.gr