Νέο κατάστημα Bean Bar στο Mall of Cyprus

Ακόμα ένα κατάστημα προστίθεται στην αγαπημένη αλυσίδα Bean Bar, η οποία έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς για τους coffee lovers της Κύπρου. Πρόκειται για το 21ο κατάστημα Bean Bar το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό του Mall of Cyprus και είναι το πρώτο εντός εμπορικού κέντρου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία του brand.

Με την χαρακτηριστική φρεσκάδα, τα θετικά vibes και την αυθεντική εμπειρία καφέ, το νέο Bean Bar στον 1ο όροφο του Mall of Cyprus, ανοίγει σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς της πρωτεύουσας, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν σύγχρονο και φιλόξενο χώρο για να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους ροφήματα και γευστικές επιλογές, είτε κατά τη διάρκεια των αγορών τους είτε ως στάση χαλάρωσης και απόλαυσης. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος καθιστικού, σε συνδυασμό με το μοντέρνο design, τα φωτεινά χρώματα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αισθητικής του Bean Bar, ενισχύουν τη feel- good φιλοσοφία του brand και δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για κάθε στιγμή της ημέρας.

Το μενού του νέου καταστήματος περιλαμβάνει τις γνωστές επιλογές που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την αλυσίδα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις αυθεντικές γεύσεις καφέ του Bean Bar, με το χαρμάνι από τη Λατινική Αμερική και τις μονοποικιλιακές επιλογές από Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα και Βραζιλία, που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά moods Calm, Wild και Alive. Παράλληλα, το μενού περιλαμβάνει φρεσκοστυμμένους χυμούς, superfood και protein shakes, ποικιλίες τσαγιού, καθώς και αλμυρά snacks αλλά και υγιεινές επιλογές, που καλύπτουν κάθε διατροφική προτίμηση και ανάγκη.

Με το άνοιγμα του νέου καταστήματος στο Mall of Cyprus, το Bean Bar εδραιώνει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στη Λευκωσία και επιβεβαιώνει τη ραγδαία ανάπτυξή του, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με συνολικά 21 καταστήματα σε όλη την Κύπρο και ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική του επέκταση σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε:

«Το άνοιγμα του νέου μας καταστήματος στο Mall of Cyprus αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για το Bean Bar. Είναι το πρώτο μας κατάστημα εντός εμπορικού κέντρου και βρίσκεται σε έναν χώρο με έντονη επισκεψιμότητα, που μας επιτρέπει να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στο κοινό της Λευκωσίας. Παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας για ποιοτικό καφέ, αυθεντικές γεύσεις και θετικά vibes, ενώ η ολοκλήρωση της χρονιάς με 21 καταστήματα επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία και την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στο brand μας».

Το Bean Bar, που ανήκει στον όμιλο Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα coffee brands στην Κύπρο, συνδυάζοντας ποιοτικά προϊόντα, σύγχρονη αισθητική και μια ολοκληρωμένη feel-good εμπειρία που ξεχωρίζει.

Οι καταναλωτές μπορούν να παραγγέλνουν εύκολα και γρήγορα από οποιοδήποτε σημείο, μέσω των πλατφορμών Foody, Wolt και Bolt, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα της online παραγγελίας μέσω του Bean Bar App, με παραλαβή από το κατάστημα της περιοχής τους.